【美國債息】高盛劉勁津：債息升勢倘緩　2厘也不怕　新經濟股長期故事仍好

美國債息近月主宰環球股市走勢，高盛中國首席策略分析師劉勁津認為，市場對美國經濟前景的樂觀情緒，推動實質利率飛升，因此擔憂聯儲局收緊貨幣政策。由於息率急升令市場難以消化，造成大市震盪，不少內地基金經理亦憂慮有贖回壓力，但目前資金仍繼續流入股市，只要債息上升速度放慢，即使升至2厘也不是問題。

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劉勁津指出，由通脹推動的債息上揚往往利好股市，但由聯儲局收緊貨幣政策預期推升的息率上升，則會對股市構成重大壓力。而近期債息以兩個標準差（SD）的速度上揚，一個月升了40點子，股市難以消化，導致市場出現恐懼，但預期預期未來債息上升速度會放緩。

「目前風險溢價仍高，大市依然有緩衝空間，只要債息升勢減慢，即使升至2厘或以上都影響不大。」

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環球科網股於3月初經歷大調整，劉勁津指，100倍市盈率的股份，即使回落了三成，仍未算很便宜。他稱，從基本面及政策角度去看，新經濟股的長期故事仍然很好，只是現值並不吸引，市場現時就是將樂觀預期正常化。

新經濟股涉及不同行業，劉勁津偏好防守性相對高的新經濟股，包括被高盛納入「確信買入」名單的阿里巴巴 （09988） 。他解釋，阿里巴巴未來兩年增長料逾兩成，目前市盈率僅約20倍，盈利前景理想，估值亦合理。

另外，市場將焦點轉移至周期股及息口敏感股，如銀行、石油及消費股，故高盛早前調高了能源及保險股評級，並下調醫療保健及互聯網股評級。

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記者：陳韻妍