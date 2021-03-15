【資金流向】金管局余偉文：香港料續吸資 惟憂兩大極端風險

▲ 金管局總裁余偉文表示，預期中概股回流、亞洲經濟復甦，吸引資金持續流入支持港滙走勢。

大型中概股回流香港，港滙去年接連觸發7.75強方兌換保證，銀行體系結餘升至歷史高位。金管局總裁余偉文受訪時表示，預期潛在上市新股及亞洲經濟復甦，吸引資金持續流入支持港滙走勢，但直言「好擔心極低息環境究竟可以持續多久」。他憂慮兩大極端風險（tail risks）或觸發高估值資產大幅調整、甚至資金大舉流出新興市場。余偉文指，相信支持資金流入的動力是較肯定的，但不可忽視兩大原因可能逆轉資金流向，分別是︰美國通脹持續升溫，以及「縮減恐慌（Taper Tantrum）」再現。

金管局余偉文：香港債市被低估、佔亞洲國際債券發行34% 爭南向債券通早日開通【下一頁】

美國經濟數據較預期好，再通脹預期推升美國10年期債息，上周高見1.6405厘。債息持續趨升，環球股市隨即受壓，市場對資金流出新興市場的憂慮蔓延，而港滙近日亦轉弱趨向7.77水平。

余偉文坦言難預測實際資金流向，但分析香港短期仍可受惠百度（美︰BIDU）等大型中概股回流、外資分散投資增配中港資產、亞洲經濟率先從疫後反彈，3大動力續推動資金流入。

憂兩大極端風險 令資金流出新興市場

惟他指出，有兩大極端風險，有機會導致資金由香港在內的亞洲區掉頭流出。最近美國長債息上揚其實未有通脹數據支持，倘美國通脹持續上升，市場對聯儲局加息及減買債的預期升溫，或觸發高估值資產大幅下調，調整更有可能迅速蔓延至其他資產，加速資金流出新興市場。他同時憂慮，一旦儲局調節買債力度，釋出收緊貨幣政策的訊號，重燃美滙美息趨升預期，或重演2013年縮減恐慌。

余偉文補充，上述風險因素並非必然會發生，「但若發生，（調整）速度、力度都會好強」，提醒市場關注。

外圍市況發展複雜多變，香港內部情況亦然。港區國安法去年7月實施後，美國對中港採取制裁行動，香港本月初被美國傳統基金會以政策受北京操控為由剔出經濟自由度排名；隨後日資券商思伯益集團（SBI）高調宣布撤出香港，並明言決定與國安法有關，雖然SBI事後否認撤出，但多少凸顯外資對香港現今情況的關注。

日最大網上券商思佰益否認撤出香港 稱英報報道失實【下一頁】

就SBI事件會否觸發更多金融機構撤資，余偉文回應時指，香港既是自由城市，「就會有人出入」，又引述證監會數據指去年香港資產管理公司按年增3.9%至1,878間。

他續指，金管局既是監管機構，本身亦是投資者，對市場參與者有一定認識，機構調整營運主要視乎各自發展策略。他不點名舉例指，個別主張激進維權主義（activist shareholder）的對基金，因香港欠缺有關市場而撤出，「毋須因一、兩間（撤走）而咁多揣測」。

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記者：趙穎妍

