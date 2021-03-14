【美股焦點】美股將迎「超級星期四」　美國聯儲局議息及中美對話

▲ 美股焦點】美股迎「超級星期四」 美國聯儲局議息及中美對話

美國10年期債息近期急升擾動股債市場，市場本周四將迎來兩大重點事件（1）美國聯儲局公布議息結果，及（2）中美最高級別外交官員會晤，料將於股市及美債息帶來一定啟示。

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美國聯儲局將於周四凌晨公布議息結果及最新經濟預測，主席鮑威爾也會發表講話。市場預期利率維持零至0.25厘，買債規模不變。

東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪則表示，議息結果沒有驚喜已是好消息，雖然預期鮑威爾表態將會出手幫助市場機率不大，不過一旦他提及「扭曲操作」，相信會先「出口術」，實際行動則有待觀察。

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中美方面，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於周四至周五，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，及國務委員兼外長王毅，在阿拉斯加安克雷奇舉行中美高層戰略對話。外界關注兩國在貿易及香港等議題上取得的成果。

李振豪預期，中美關係不會有太大轉變，兩國高層接觸只是純屬表見立場，相信不會出現特別好與壞的結果。美國方面，除非拜登找到盟友，否則不會有較為激烈的摩擦。

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編輯：袁諾曦