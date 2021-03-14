[滙豐控股5] 看好行業增長至2025年 滙豐推出奢侈品指數掛鈎產品

滙豐控股(00005)旗下滙豐銀行宣布，推出和奢侈品動態因子指數（The Solactive Luxury Dynamic Factors Index，「奢侈品指數」）表現掛鈎的產品，該指數追蹤和奢侈品相關的環球股票，為投資者提供機會受惠亞洲經濟復甦的市場。

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滙豐指，內地奢侈品市場去年增長48%，令其在全球奢侈品市場市佔率倍增，升勢料至2025年。網購普及和品牌合併，也利好行業發展。

至於這新產品則以全保本或半保本票據形式)發行，分別在本港和馬來西亞發行，本港將以人民幣定價，今年稍後亦將於其他亞洲財富管理市場發行。

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