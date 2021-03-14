  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (日) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[滙豐控股5] 看好行業增長至2025年 滙豐推出奢侈品指數掛鈎產品

股樓投資 23:11 2021/03/14

分享：

滙豐控股(00005)旗下滙豐銀行宣布，推出和奢侈品動態因子指數（The Solactive Luxury Dynamic Factors Index，「奢侈品指數」）表現掛鈎的產品，該指數追蹤和奢侈品相關的環球股票，為投資者提供機會受惠亞洲經濟復甦的市場。

【大行點睇】花旗料內地銷售復甦 籲買入滔搏  詳情請看[下一頁]

    點擊圖片放大
    +3
    +2

滙豐指，內地奢侈品市場去年增長48%，令其在全球奢侈品市場市佔率倍增，升勢料至2025年。網購普及和品牌合併，也利好行業發展。

至於這新產品則以全保本或半保本票據形式)發行，分別在本港和馬來西亞發行，本港將以人民幣定價，今年稍後亦將於其他亞洲財富管理市場發行。

[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

珠寶鐘錶股 滙豐控股（00005） 港股

下一篇文章

全球最大郵輪營運商預計 業界要多等兩年才能回復疫前水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多
【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？