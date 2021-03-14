【百度上市】百度9888點講反壟斷？　認購百度前你要知道的風險

▲ 百度9888點講反壟斷？ 認購百度前你要知道的風險

百度（美︰BIDU） （新上市編號︰09888） 正在招股，每股最高價為295元，集資最多280億元。惟近期中國對中資科技企業監管日趨嚴格，百度也無一倖免。百度於招股書中對內地監管境作詳細闡述，指出《平台反壟斷指南》為新規，故無法估計對業務、財務狀況、經營業績及前景的具體影響，並指百度可能受到更多的監督和監管機構的關注，以及監管機構更頻繁和嚴格的調查或審查，會使合規成本增加，因而面臨更加嚴峻的風險和挑戰。

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無法估計反壟斷的具體影響

提到《平台反壟斷指南》，百度於招股書指，已收到國家市場監管總局的審查通知，內容有關應該事先申報但未能事先申報經營者集中以及可能面臨的處罰，有關案件仍在調查。集團1月僅接獲一份涉及一宗案件 的正式立案通知書。而近期集團接獲國家市場監管總局擬就該案件處50萬元人民幣罰款的通知，並未反對該通知。

百度又指，若集團未能或被認為未能遵守新頒佈的《平台反壟斷指南》及其他反壟斷法律法規，或會導致政府調查或執法行動、訴訟或索賠，可能對集團的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

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YY直播或未必能成功整合到百度業務

百度去年斥資36億美元收購歡聚集團旗下的YY直播。百度指，可為其移動生態帶來協同效益，亦可豐富百度的變現能力與收入來源。但百度同時表示，集團在網絡直播業務運營方面的經驗相對有限，有機會未必能成功將YY直播整合到百度現有業務。而且，網絡直播業務及主播監管規則和措施複雜多變，集團或未必能應對複雜的監管環境。

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疫情、宏觀經濟或續影響業務

另外，百度提及，在線營銷服務仍是主要收入來源，惟集團客戶面對各自行業及整體經濟嚴峻的宏觀經濟環境，包括疫情造成的不利影響，導致在線廣告需求疲軟。百度指，集團業務及經營業績可能繼續受到嚴峻的宏觀經濟環境，以及通過互聯網搜索或信息流的在線營銷整體增長的重大不利影響。

而面對激烈的競爭，百度可能因此失去用戶及客戶，若向新業務擴展不成功，日後的經營業績及發展前景可能受到重大不利影響。同時，百度經歷了收入增加及下降，可能會不時出現淨值下降，未來可能面臨的挑戰經營利潤率及利潤率下行壓力。

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編輯：袁諾曦