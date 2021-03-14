【酒醉金迷@iM網欄】葡萄混血兒？赤霞珠身世之謎

「紅葡萄品種之王」——赤霞珠，自17世紀開始被種植以來，看慣了波爾多的潮起潮落，穿過了加州的薄雲晨霧，經歷了世界各地的風土的磨練，出現在各大頂級的葡萄酒裡 ，如法國波爾多的拉菲、木桐，以及美國的作品一號、智利的活靈魂、意大利的西施佳雅等，都主要由赤霞珠釀造而成。

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它可是在葡萄界里風光無限，但最近與酒友聊起，原來它的出身並不太為人熟識，大部分人都以為它是在波爾多被人工嫁接栽培出來的。然而1997年在加州進行的DNA分析中，證明了赤霞珠原來是波爾多紅葡萄品種品麗珠（Cabernet Franc)和白葡萄品種長相思(Sauvignon Blanc)之間，自然遺傳雜交的產物的結果 。 名副其實的一場「紅白」異國戀，造就了赤霞珠這個潛力無窮的混血兒。

得益於它極佳的適應能力，和超強的抗病能力，幾乎每一個產酒國都可以看見它的身影，這也使它成為了世界上種植面積最廣的釀酒葡萄品種之一。 在法國，赤霞珠的種植面積超過5.5萬公頃；智利緊隨其後，達到4.2萬公頃，在美國它的種植面積為3.5萬公頃，澳大利亞，西班牙，以及中國赤霞珠的種植面積都超過 了2萬公頃。人們更專門將8月30日設立為國際赤霞珠日。

赤霞珠被人寵愛，憑藉的是實力。 作為晚熟品種的它，需要更長的生長季節。它的果穗較小，果實顆粒小且緊湊，果皮厚顏色深，單寧強勁， 酚類物質豐富，酸度突出，能夠賦予葡萄酒以結構，風味和極佳的陳年潛質。同時它也是個香氣罐子，不論是黑醋栗等黑色水果的香氣，亦或是雪松薄荷等植物氣息，它都可以滿足你。