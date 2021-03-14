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全球最大郵輪營運商預計 業界要多等兩年才能回復疫前水平

環球政經 22:05 2021/03/14

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外電消息指，全球最大郵輪公司嘉年華(美:CCL)行政總裁 Arnold Donald預計，公司郵輪今年底前全面復航，但最快要到2023年才可回復至疫前的經營水平。

低税率政策吸資 新加坡1月非居民存款 錄逾3700億元創新高  詳情請看 [下一頁]

Arnold Donald表示即使各地政府均批准郵輪停泊，復航最大的挑戰在於讓合共9萬名員工登船，所需的隔離日數或長達45天。但他強調為回復財務正常，行業仍然急切地希望盡快恢復營運。收入急跌，嘉年華去年錄102億美元虧損，為有史以來最高。

[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元  詳情請看[下一頁]

嘉年華旗下的「鑽石公主號」及「至尊公主號」，去年先後爆發大規模感染個案。

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撰文 : 李尚毅

鑽石公主號 美股 嘉年華郵輪（美：CCL）

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