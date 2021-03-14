全球最大郵輪營運商預計 業界要多等兩年才能回復疫前水平

外電消息指，全球最大郵輪公司嘉年華(美:CCL)行政總裁 Arnold Donald預計，公司郵輪今年底前全面復航，但最快要到2023年才可回復至疫前的經營水平。

低税率政策吸資 新加坡1月非居民存款 錄逾3700億元創新高 詳情請看 [下一頁]

Arnold Donald表示即使各地政府均批准郵輪停泊，復航最大的挑戰在於讓合共9萬名員工登船，所需的隔離日數或長達45天。但他強調為回復財務正常，行業仍然急切地希望盡快恢復營運。收入急跌，嘉年華去年錄102億美元虧損，為有史以來最高。

[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元 詳情請看[下一頁]

嘉年華旗下的「鑽石公主號」及「至尊公主號」，去年先後爆發大規模感染個案。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機