【騰訊持股】塗鴉智能紐交所上市擬籌10億美元 創始人悉數出身阿里巴巴

▲ 物聯網雲端平台塗鴉智能將在紐交所上市，騰訊持有其10%股份。

騰訊 （00700） 有份投資的物聯網雲端平台塗鴉智能（美：TUYA）預計3月18日登陸紐交所，根據公司更新後的招股書，塗鴉智能將發行4359萬股ADS，每股發行價介乎17至20美元。塗鴉智能可能會額外出售653.85萬股ADS，令最終集資額達到最多10億美元。

塗鴉智能為物聯網雲平台，連接品牌、OEM廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯網PaaS級（Platform as a service，平台即服務）解決方案，並涵蓋硬件開發工具、全球雲、智慧商業平台開發。塗鴉智能產品和服務覆蓋超過220個國家和地區。

塗鴉智能2019年、2020年的營收分別為1.06億、1.8億美元，淨虧損分別為7048萬、6691萬美元。有內地媒體引述知情人士指，公司營收不高，並錄不少虧損，但因其是物聯網雲平台，在全球都有佈局，因此獲得更高溢價。

根據塗鴉智能招股書，騰訊持有其約5592萬股普通股，持股比例10%，擁有2.2%的投票權。不過塗鴉智能的核心管理層全數出身阿里巴巴 （09988） ，公司創辦人兼CEO王學集曾為阿里雲首任總經理，創辦人兼總裁陳燎罕曾任阿里雲運營總監，聯合創始人兼首席營運官楊懿則曾先後負責阿里巴巴雲電商、雲OS等戰略業務的市場渠道及運營，聯合創辦人兼首席技術官（CTO）周瑞鑫亦曾就職於阿里巴巴。

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編輯：陳健婷