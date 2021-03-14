全球最大加密貨幣交易所幣安Binance傳被監管部門調查 平台交易量遠超Coinbase

▲ Binance建立了供美國境內用戶使用的Binance.us。

外電周五（12日）報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正調查全球最大加密貨幣平台幣安（Binance）。該報道引述消息人士指，CFTC收到匿名舉報，指控該平台涉允許美國居民進行非法投資交易。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase擬上市，估值6千億，詳情可見﹕【下一頁】

以交易量計，Binance是全球規模最大的加密貨幣交易所。據Coinmarketcap數據，Binance現時24小時內平台交易量為275.7億美元（約2140億港元）。對比之下，今年即將於美國上市的另一個交易平台Coinbase同期交易量僅為32.3億美元（約250.7億港元），但市傳其估值已超越770億美元（約6006億港元）。按此推算，Binance的估值應遠超Coinbase，其影響力在加密貨幣界可見一斑。

不過，CFTC現正調查Binance是否在未得到該機構准許下，向美國居民買賣加密貨幣衍生產品。Binance現時未有向CFTC登記注冊。

Binance行政總裁趙長鵬在社交平台Twitter否認有關報道指控，以「FUD」（Fear、Uncertainty、Doubt）（有「恐懼、疑惑」之意）指控該消息純為散播恐慌。他指，公司嚴格遵守美國境內法例，但他拒絕回應Binance是否被CFTC調查。

CFTC主要負責監管商品期貨。該機構近日聲稱，比特幣、泰特幣等虛擬貨幣應被視為商品，因此與它們有關的衍生產品應被納入CFTC監管範圍以下。CFTC曾起訴另一間加密貨幣平台BitMEX，因它沒有向CFTC登記 。Binance暫時未有因任何不當行為而被CFTC正式起訴。

Binance新上任的政府關係顧問Maxwell Baucus上周向外媒表示，Binance正在考慮向CFTC登記注冊。

Binance曾表示，為了避免美國用戶能夠通過該國際網站平台買賣加密貨幣衍生品，Binance建立了供美國境內用戶使用的Binance.us。

不過，Forbes去年爆出一份2018年的Binance內部報告，內文指為了逃避美國監管，Binance擬建立Binance.us。但內文提到，公司擬以Binance.us作為誘餌，以吸引美國用戶透過VPN使用Binance的國際網站。Binance指控有關報道為誹謗。

除美國外，Binance去年7月在未有得到馬來西亞當地監管部門許可下，擅自提供用令吉交換加密貨幣的服務，涉違反當地證券法，而遭列入當地投資者警示名單中。

香港證監會﹕提供虛擬資產期貨合約交易服務或違法

香港證監會曾於2019年11月發出有關虛擬資產期貨合約的警告，表示大部分虛擬資產期貨合約不受監管及高度槓桿化，加上流通性不足，價格高度波動，令投資風險倍增。除了相關虛擬資產難以估值外，部分銷售或買賣虛擬資產期貨合約的平台亦涉操縱市場。

據當時公告，證監會表示，任何交易平台若在未獲適當牌照或許可的情況下，發售虛擬資產期貨合約或就虛擬資產期貨合約提供交易服務，可能違反《證券及期貨條例》（第571章）或《賭博條例》（第148章）。當時證監會表示，為保障投資者，證監會「不大可能」就有關業務批出牌照及許可。

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編輯﹕賴奕羚