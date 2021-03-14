  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (日) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十　嗶哩嗶哩市值又幾多？

新股IPO 21:46 2021/03/14

分享：

百度港股市值超過8000億元。

百度 （新上市編號：09888） 正式招股，本周繼續迎來大型中概股來港上市，外電報道指，嗶哩嗶哩「B站」（美：BILI），並最快於本周底招股。若以美股市值計及市傳集資最多30億美元（約232.5億港元），「B站」市值超過3000億元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

以港股市值比較，據百度招股書顯顯示，未有計及行使超額配股權而配發、發行的股份、股權激勵計劃股份，公司市值約8183.68億元，於港股市值排名第10，僅次於滙豐控股 （00005） ，更為第3隻最大市值的中概股。

計及市傳集資額，「B站」市值多達3236億元，於港股市值（若計及百度）排名第22，其市值規模與阿里健康 （00241） 相若。

目前最大市值的中概股為阿里巴巴 （09988） 市值高達4.9億萬億元，亦為港股市值第二大，其次為去年上市的京東 （09618） 其市值達1.07萬億元，去年上市市值為7293億元，上市逾一年半，市值增加逾4成。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具  

相關文章：【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？

【百度孖展】百度9888首日招股　孖展暫錄近340億元、超額認購逾23倍

 

記者：謝卓榮

港股 美股 百度集團—SW（09888） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里健康（00241） 京東集團—SW（09618） 滙豐控股（00005） 集資 IPO 京東（美：JD）

上一篇文章

【新股IPO】百融雲創通過上市聆訊　集資約23億元、市值高達263億（第二版）

下一篇文章

【百度孖展】百度9888招股熱度升溫　孖展暫錄近353億元、超額認購24倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權
【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）