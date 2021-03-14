【新股IPO】百度9888港股市值逾8000億、港股市值排第十　嗶哩嗶哩市值又幾多？

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【新股IPO】百融雲創通過上市聆訊 集資約23億元、市值高達263億（第二版）
百度 （新上市編號：09888） 正式招股，本周繼續迎來大型中概股來港上市，外電報道指，嗶哩嗶哩「B站」（美：BILI），並最快於本周底招股。若以美股市值計及市傳集資最多30億美元（約232.5億港元），「B站」市值超過3000億元。
以港股市值比較，據百度招股書顯顯示，未有計及行使超額配股權而配發、發行的股份、股權激勵計劃股份，公司市值約8183.68億元，於港股市值排名第10，僅次於滙豐控股 （00005） ，更為第3隻最大市值的中概股。
計及市傳集資額，「B站」市值多達3236億元，於港股市值（若計及百度）排名第22，其市值規模與阿里健康 （00241） 相若。
目前最大市值的中概股為阿里巴巴 （09988） 市值高達4.9億萬億元，亦為港股市值第二大，其次為去年上市的京東 （09618） 其市值達1.07萬億元，去年上市市值為7293億元，上市逾一年半，市值增加逾4成。
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記者：謝卓榮