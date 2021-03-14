【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通明起生效　恒大物業、九毛九、微盟上榜（附新增名單）

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【美股交易】美股迎夏令時間 開市收市、盤前盤後交易提前一小時
恒指公司早前於季檢公布，恒生綜合指數成分股，將由493隻，增加至500隻。上海證券交易所（上交所）上周五（12日）公布，調整滬港通下港股通股票名單，加入20隻股份，並剔出15隻股份，變動將於周一（15日）生效。除了多隻物管股及生物科技股獲納入名單，泡泡瑪特 （09992） 、藍月亮 （06993） 及九毛九 （09922） 等消費股也榜上有名。
港股通股份名單最新變化，可按下圖了解
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是次上交所加入的港股以物管股為主，包括恒大物業 （06666） 、融創服務 （01516） 、華潤萬象生活 （01209） 、世茂服務 （00873） 、永升生活服務 （01995） 及雅生活 （03319） 。
至於生物科技股，則有先聲藥業 （02096） 、海吉亞醫療 （06078） 、雲頂新耀 （01952） 、愛康醫療 （01789） 及遠大醫藥 （00512） 。
另外，微盟 （02013） 、信義能源 （03868） 、ESR （01821） 、雅迪控股 （01585） 、美東汽車 （01268） 及華寶國際 （00336） 也獲加入港股通名單。
至於被剔出港股通，包括鷹君 （00041） 、四環醫藥 （00460） 、北京首都機場股份 （00694） 、中國忠旺 （01333） 、大家樂 （00341） 、利福國際 （01212） 及六福 （00590） 等。
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編輯：袁諾曦