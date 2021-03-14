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【港股通名單】上交所：20隻股份納入港股通明起生效　恒大物業、九毛九、微盟上榜

股市 20:19 2021/03/14

分享：

上交所：15隻股份納入港股通

恒指公司早前於季檢公布，恒生綜合指數成分股，將由493隻，增加至500隻。上海證券交易所（上交所）上周五（12日）公布，調整滬港通下港股通股票名單，加入20隻股份，並剔出15隻股份，變動將於周一（15日）生效。除了多隻物管股及生物科技股獲納入名單，泡泡瑪特 （09992） 、藍月亮 （06993） 及九毛九 （09922） 等消費股也榜上有名。

港股通股份名單最新變化，可按下圖了解

    點擊圖片放大
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一文看清港股通新貴潛在名單，詳看【下一頁】

是次上交所加入的港股以物管股為主，包括恒大物業 （06666） 、融創服務 （01516） 、華潤萬象生活 （01209） 、世茂服務 （00873） 、永升生活服務 （01995） 及雅生活 （03319）

至於生物科技股，則有先聲藥業 （02096） 、海吉亞醫療 （06078） 、雲頂新耀 （01952） 、愛康醫療 （01789） 及遠大醫藥 （00512）

另外，微盟 （02013） 、信義能源 （03868） 、ESR （01821） 、雅迪控股 （01585） 、美東汽車 （01268） 及華寶國際 （00336） 也獲加入港股通名單。

至於被剔出港股通，包括鷹君 （00041） 、四環醫藥 （00460） 、北京首都機場股份 （00694） 、中國忠旺 （01333） 、大家樂 （00341） 、利福國際 （01212） 及六福 （00590） 等。

相關文章：

【恒指改革】恒指公司CEO：沒有就恒指成分股增加至100隻定時間表

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編輯：袁諾曦

港股 股票 美東汽車（01268） 愛康醫療（01789） 雅迪控股（01585） 中國忠旺（01333） 利福國際（01212） 遠大醫藥（00512） 四環醫藥（00460） 大家樂（00341）

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