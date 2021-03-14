低税率政策吸資 新加坡1月非居民存款 錄逾3700億元創新高

外電報道，為吸引各地富豪資金，新加坡推出低税率政策，包括免徵資本取收益税，最高所得税僅22%，遠低於歐美地區，政策亦成功吸納包括本港富商在上的資金。今年1月，當地非居民存款直飆至642億坡元，即約3,713億元，創出新高，而自1月以來，非居民存款額亦按年上升20%。

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報道又引述英國房地產公司萊坊（Knight Frank）3月初發布的報告，指去年總資產超過3,000萬美元的新加坡居民人數逾3700人，按年上升10%。

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而目前新加坡的首富，是剛晉身本港藍籌的內地連鎖火鍋店營運商海底撈創辦人張勇，傳他亦已於當地斥4000萬坡元置業。

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