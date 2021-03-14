  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (日) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

低税率政策吸資 新加坡1月非居民存款 錄逾3700億元創新高

股樓投資 20:36 2021/03/14

分享：

外電報道，為吸引各地富豪資金，新加坡推出低税率政策，包括免徵資本取收益税，最高所得税僅22%，遠低於歐美地區，政策亦成功吸納包括本港富商在上的資金。今年1月，當地非居民存款直飆至642億坡元，即約3,713億元，創出新高，而自1月以來，非居民存款額亦按年上升20%。

【Bitcoin】比特幣最高曾升破6.1萬美元 空軍出動建淡倉  詳情請看[下一頁]

報道又引述英國房地產公司萊坊（Knight Frank）3月初發布的報告，指去年總資產超過3,000萬美元的新加坡居民人數逾3700人，按年上升10%。

[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元  詳情請看[下一頁]

而目前新加坡的首富，是剛晉身本港藍籌的內地連鎖火鍋店營運商海底撈創辦人張勇，傳他亦已於當地斥4000萬坡元置業。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

投資銀行 富豪 長期存款 新加坡

下一篇文章

[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【大行點睇】呢隻股今年有望虧轉盈 瑞信目標價一口氣升10倍？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【樓市熱話】元朗公屋樓價突破500萬 登新界西北公屋王 網民驚嘆：三十年公屋都500萬？？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多
【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上
【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上