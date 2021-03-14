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拜登上月嘗試聯絡北韓 金正恩至今唔應機

環球社會熱點 19:53 2021/03/14

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美國總統拜登上任後，多國領袖向他表示祝賀並開展與美國的外交工作，但北韓並不在其中。《路透社》引述消息人士指，拜登政府上月中曾嘗試聯絡北韓，希望展開外交工作，但至今未獲北韓回應。

《路透社》上周六（13日）引述一名美國政府消息人士表示，拜登政府由2月中旬開始，通過幾種渠道暗中嘗試與平壤政府接觸，當中包括通過北韓駐聯合國代表團等，但至今仍「未獲任何回應」（not received any response）。

北韓出金正恩傳記歌頌執政10年功績 連中國都有份 【下一頁】

是次為拜登上任後，首次就北韓外交工作的相關報道。但美國嘗試聯絡北韓未果，引來外界憂慮北韓核武器和導彈威脅等問題。路透社引述消息人士指，連同美國前總統特朗普（Donald Trump）任期尾聲在內，美國和北韓已經逾一年沒有對話。但消息人士拒絕猜測北韓不回應的舉動，將如何影響拜登政府對北韓政策的檢討工作，而相關檢討工作料於數周内完成。

拜登在競選期間曾稱呼北韓領袖金正恩為「暴徒」（thug），並指只會在金正恩願意放棄核武時，才會和他對話。

北韓官媒改稱金正恩「總統」迎合國際潮流？ 【下一頁】

特朗普任內曾和金正恩舉行的三次「特金會」會談，引來全球關注。當時為美國和北韓領袖破天荒進行見面，亦代表美國正式承認北韓政權。雙方更簽署聯合聲明，表示將共同努力在朝鮮半島建立一個持久、穩定的和平機制。

拜登當選總統後，北韓遲遲未有表態祝賀。北韓外宣媒體《今日朝鮮》1月23日報道指，有特朗普支持者闖入美國國會山莊，國會於翌日確認拜登當選新總統。當時《韓聯社》分析認為，北韓可能更傾向看到特朗普連任。

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責任編輯：李俊儀

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