【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘　道指為何屢創新高？

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美國債息周五收報1.6247厘，當日高見1.6405厘，創逾1年高位，重返疫情前水平，令股市大幅震動，但道指為何道指在大升大跌之中，卻能屢創新高？道指上周五高見32793點，今年以來累升2172點或7.1%。
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道指只有30隻成份股，最大話事權的兩大股份，為聯合健康集團（UNH）及高盛集團（GS），佔指數7.1%及7%，不過，兩隻股份市值僅3366億及1257億美元，市值遠未及同是道指成份股的微軟及蘋果，微軟市值1.78萬億美元，蘋果市值2.03萬億美元，在道指權重僅4.7%及2.4%。
聯合健康集團經營保險業務，高盛集團為投資銀行業務，均是金融業。
道指成份股編制方法，採用股價計算，而不是市值計法，聯合健康集團股價達356.02美元，高盛股價達348.81美元，遠比微軟的235.75美元及蘋果的121.03美元高，蘋果去年分拆前，股價高達500美元水平，在道指成份股權重高達11.9%。
股價走勢方面，近1個月有19隻道指成份股報升，升幅最大是波音及雪佛龍，齊升逾兩成，重磅的聯合健康集團及高盛各升8.5%及13.9%，雖然微軟跌3.8%及蘋果跌10.6%，亦影響不了大局，道指正屢創新高。
美國債息急升，與美國經濟復甦同時出現，道指受惠美國經濟復甦，資金由債市轉買復甦股，正帶動道指向上。
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|道指成份股
|權重(%)
|股價
|市值(億美元)
|聯合健康集團
|7.1
|356.02
|3366
|高盛集團
|7.0
|348.81
|1257
|家得寶
|5.5
|273.10
|2940
|波音
|5.4
|269.19
|1571
|微軟
|4.7
|235.75
|17781
|安進
|4.6
|230.36
|1330
|卡特彼勒
|4.6
|229.00
|1249
|威士卡
|4.5
|224.36
|4394
|漢威聯合國際
|4.3
|214.38
|1491
|麥當勞
|4.3
|212.34
|1583
|人力資源網
|4.3
|212.21
|1948
|華特迪士尼
|4.0
|197.16
|3579
|3M
|3.7
|184.92
|1071
|嬌生
|3.2
|159.60
|4202
|旅行者保險
|3.2
|157.27
|397
|摩根大通銀行
|3.1
|156.15
|4765
|美國運通
|3.0
|148.54
|1197
|Nike
|2.8
|140.45
|2214
|沃爾瑪
|2.7
|134.12
|3795
|寶僑
|2.6
|128.14
|3155
|IBM
|2.6
|127.61
|1140
|蘋果
|2.4
|121.03
|20319
|雪佛龍
|2.2
|111.56
|2149
|默克藥廠
|1.5
|74.60
|1888
|陶氏
|1.3
|64.34
|479
|英特爾
|1.3
|62.90
|2556
|威瑞森電信
|1.1
|55.63
|2302
|沃爾格林博姿聯合
|1.1
|53.21
|460
|可口可樂
|1.0
|50.36
|2170
|Cisco
|1.0
|48.82
|2061
記者：譚志偉