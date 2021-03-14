▲ 【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘 道指為何屢創新高？

美國債息周五收報1.6247厘，當日高見1.6405厘，創逾1年高位，重返疫情前水平，令股市大幅震動，但道指為何道指在大升大跌之中，卻能屢創新高？道指上周五高見32793點，今年以來累升2172點或7.1%。

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道指只有30隻成份股，最大話事權的兩大股份，為聯合健康集團（UNH）及高盛集團（GS），佔指數7.1%及7%，不過，兩隻股份市值僅3366億及1257億美元，市值遠未及同是道指成份股的微軟及蘋果，微軟市值1.78萬億美元，蘋果市值2.03萬億美元，在道指權重僅4.7%及2.4%。

聯合健康集團經營保險業務，高盛集團為投資銀行業務，均是金融業。

道指成份股編制方法，採用股價計算，而不是市值計法，聯合健康集團股價達356.02美元，高盛股價達348.81美元，遠比微軟的235.75美元及蘋果的121.03美元高，蘋果去年分拆前，股價高達500美元水平，在道指成份股權重高達11.9%。

股價走勢方面，近1個月有19隻道指成份股報升，升幅最大是波音及雪佛龍，齊升逾兩成，重磅的聯合健康集團及高盛各升8.5%及13.9%，雖然微軟跌3.8%及蘋果跌10.6%，亦影響不了大局，道指正屢創新高。

美國債息急升，與美國經濟復甦同時出現，道指受惠美國經濟復甦，資金由債市轉買復甦股，正帶動道指向上。

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道指成份股 權重(%) 股價 市值(億美元) 聯合健康集團 7.1 356.02 3366 高盛集團 7.0 348.81 1257 家得寶 5.5 273.10 2940 波音 5.4 269.19 1571 微軟 4.7 235.75 17781 安進 4.6 230.36 1330 卡特彼勒 4.6 229.00 1249 威士卡 4.5 224.36 4394 漢威聯合國際 4.3 214.38 1491 麥當勞 4.3 212.34 1583 人力資源網 4.3 212.21 1948 華特迪士尼 4.0 197.16 3579 3M 3.7 184.92 1071 嬌生 3.2 159.60 4202 旅行者保險 3.2 157.27 397 摩根大通銀行 3.1 156.15 4765 美國運通 3.0 148.54 1197 Nike 2.8 140.45 2214 沃爾瑪 2.7 134.12 3795 寶僑 2.6 128.14 3155 IBM 2.6 127.61 1140 蘋果 2.4 121.03 20319 雪佛龍 2.2 111.56 2149 默克藥廠 1.5 74.60 1888 陶氏 1.3 64.34 479 英特爾 1.3 62.90 2556 威瑞森電信 1.1 55.63 2302 沃爾格林博姿聯合 1.1 53.21 460 可口可樂 1.0 50.36 2170 Cisco 1.0 48.82 2061

記者：譚志偉