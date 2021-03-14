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【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘　道指為何屢創新高？

股市 19:28 2021/03/14

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【美國債息】美國10年期債息高見1.6厘　道指為何屢創新高？

美國債息周五收報1.6247厘，當日高見1.6405厘，創逾1年高位，重返疫情前水平，令股市大幅震動，但道指為何道指在大升大跌之中，卻能屢創新高？道指上周五高見32793點，今年以來累升2172點或7.1%。

【美債息飆高】法國興業銀行分析師﹕10年期美債收益率達2%之前 「市場將不會平靜」

道指只有30隻成份股，最大話事權的兩大股份，為聯合健康集團（UNH）及高盛集團（GS），佔指數7.1%及7%，不過，兩隻股份市值僅3366億及1257億美元，市值遠未及同是道指成份股的微軟及蘋果，微軟市值1.78萬億美元，蘋果市值2.03萬億美元，在道指權重僅4.7%及2.4%。

聯合健康集團經營保險業務，高盛集團為投資銀行業務，均是金融業。

道指成份股編制方法，採用股價計算，而不是市值計法，聯合健康集團股價達356.02美元，高盛股價達348.81美元，遠比微軟的235.75美元及蘋果的121.03美元高，蘋果去年分拆前，股價高達500美元水平，在道指成份股權重高達11.9%。

股價走勢方面，近1個月有19隻道指成份股報升，升幅最大是波音及雪佛龍，齊升逾兩成，重磅的聯合健康集團及高盛各升8.5%及13.9%，雖然微軟跌3.8%及蘋果跌10.6%，亦影響不了大局，道指正屢創新高。

美國債息急升，與美國經濟復甦同時出現，道指受惠美國經濟復甦，資金由債市轉買復甦股，正帶動道指向上。

【港元定期存款】美國10年期債息抽升百度抽資 中資大行仍一周兩減存息

美國10年期債息中標利率1.523厘 債息受壓

【股市前景】經濟學者：科技股升勢難持久　債息續上價值股將是今年贏家

道指成份股 權重(%) 股價 市值(億美元)
聯合健康集團 7.1 356.02 3366
高盛集團 7.0 348.81 1257
家得寶 5.5 273.10 2940
波音 5.4 269.19 1571
微軟 4.7 235.75 17781
安進 4.6 230.36 1330
卡特彼勒 4.6 229.00 1249
威士卡 4.5 224.36 4394
漢威聯合國際 4.3 214.38 1491
麥當勞 4.3 212.34 1583
人力資源網 4.3 212.21 1948
華特迪士尼 4.0 197.16 3579
3M 3.7 184.92 1071
嬌生 3.2 159.60 4202
旅行者保險 3.2 157.27 397
摩根大通銀行 3.1 156.15 4765
美國運通 3.0 148.54 1197
Nike 2.8 140.45 2214
沃爾瑪 2.7 134.12 3795
寶僑 2.6 128.14 3155
IBM 2.6 127.61 1140
蘋果 2.4 121.03 20319
雪佛龍 2.2 111.56 2149
默克藥廠 1.5 74.60 1888
陶氏 1.3 64.34 479
英特爾 1.3 62.90 2556
威瑞森電信 1.1 55.63 2302
沃爾格林博姿聯合 1.1 53.21 460
可口可樂 1.0 50.36 2170
Cisco 1.0 48.82 2061

記者：譚志偉

美股 道瓊斯工業平均指數 波音 IBM 麥當勞 國債

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