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美國搭飛機旅客人數創1年新高 無視CDC指引

環球社會熱點 19:28 2021/03/14

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美國運輸安全管理局發布數據指，美國上周五（12日）有超過135萬旅客通過機場安檢乘坐飛機出行，人數創近一年以來的新高。

雖然美國正大規模為民眾接種新冠疫苗，美國疾控中心（CDC）仍建議民眾即使已接種兩劑新冠疫苗，也應暫時避免出門旅行。但美國運輸安全管理局（TSA）發布數據指，美國上周五（12日）有超過135萬旅客通過機場安檢乘坐飛機出行，人數創近一年以來的新高。

【阿斯利康疫苗】挪威3人出現血栓 多國停用牛津疫苗 【下一頁】

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根據TSA發布的數據，美國上周五單日有135.7萬名旅客通過機場安檢，創下自2020年3月以來的新高。隨著美國各州擴大接種疫苗群體範圍，加上美國正處於春季假期旺季，旅客人數有上升趨勢。

但TSA的數據指出美國的旅客人數仍未重返疫情前水平，上周五的旅客人數較2019年同期大跌近38%。

美國CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）早前表示，每次當國民外遊次數激增，伴隨而來的新冠肺炎確診數字亦會上升。她呼籲民眾即使完成接種兩劑疫苗後，仍需避免外遊。

世衛派定心丸讚牛津疫苗優秀 稱沒理由不使用 【下一頁】

早前有民眾於佛羅里達州不戴口罩開派對狂歡的照片，於社交媒體上引起爭議。邁阿密海灘（Miami Beach）市長蓋爾伯（Dan Gelber）指出，目前不少民眾已對疫情鬆懈，他不希望繼續出現這種情況。

TSA也指出，當局已為2月底至4月的春季旅遊旺季做好準備，包括增聘人手及安排職員接種疫苗減低感染風險。

責任編輯：鄭錦玲

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