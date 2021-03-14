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【展覽復辦】今年首個婚展復辦　展商指人流好轉查詢量增　惟新人仍較手緊

商業 19:19 2021/03/14

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婚展展商普遍認為，場內人流符合疫情下的預期。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情肆虐，本地展覽暫停多時。繼第四波疫情後，首個復辦的大型展覽「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2021」 於今日（14日）結束，參展商普遍認為，人流符合疫情下的預期，但新人對即時下訂仍較審慎。雖然疫情再有反彈跡象，但展商對後市仍抱正面態度，料行業年內可陸續復甦。

【展覽寒冬】展覽業終見曙光？　貿發局最快4月復辦大型展銷會

婚攝商「C4 Wonderland」去年約11月份也有參加婚展，負責人劉先生指是次人流與當時相若。他留意到，當時新人較傾向於查詢過大禮、婚介等產品，對婚攝的興趣不算太大。反觀是次參展，婚攝需求明顯有所提升，以其公司為例，展期內的查詢量增加1至2成。雖然近日疫情再度緊張，但他相信新人不會貿然放棄擺酒念頭，故對婚攝行業前景仍然樂觀。

雖然疫情再有反彈跡象，但展商對後市仍抱正面態度，料行業年內可陸續復甦。（陳靜儀攝）

提供前往馬爾代夫的一站式蜜月服務公司「Travel Channel旅遊頻道」，其高級經理潘志豪指，是次展覽比11月份的人流預料增加約2成，不過為縮減開支，是次參展攤位面積已較過往縮減一倍。然而，該公司僅提供外遊產品，面對旅遊仍受限制的情況，除了研究更多旅遊產品，以待行業復甦外，也積極推出更多優惠。他指，以往一個蜜月套餐約需3萬元，而現時僅需約1.7萬元，藉優惠價成功吸納部分客人。他又透露，在是次展期內成功接獲數張定單，坦言感驚喜，相信也反映新人對於年內能外遊具信心，故他並不看淡行業前景。

婚展展商普遍認為，場內人流符合疫情下的預期。（陳靜儀攝）

亦有首次參與婚展的新晉珠寶品牌「VINCI JEWELLERY」認為場內人流符合預期。其業務拓展經理楊升指，是次人流尚算理想，查詢量多，但銷情方面表現僅一般，新人購買意慾仍較手緊，「價位1萬元以下的產品較受歡迎」，故品牌也有提供展會優惠價，並加大廣告宣傳。對於疫下也選擇參展，他直言「市道不好景，甚麼方法也要嘗試」，又認為隨着疫苗陸續普及，市場年內亦會開始復甦，故希望把握每個機會增品牌曝光率，迎來市場復甦。

【旅遊寒冬】嘉年華郵輪擬今年底全面復航　料需捱多2年才恢復疫前水平

記者：蘇穎琪

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