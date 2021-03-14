【北水基金】內地公募基金總資產突破廿萬億 1月急增約7000億元

▲ 今年1月底公募基金總額近21萬億元，按月急升7千億，當中混合產品增5千億。

北水基金自去年底開始的火爆情況，從最新數據可足以反映，因單以今年1月計，最受捧的混合基金的規模，按月驟增5000億元（人民幣，下同），市料主要受惠投資升值，以及搶推的公募新產品，在年初大升浪中勁吸金。據中國證券投資基金業協會剛公布，截至今年1月底，公募基金共有8037隻，累計總資產達20.59萬億元，跟去年底19.89萬億元相比，按月大增約7000億元。

若予以細分各類產品，當中又以最熱賣的混合資產基金達4.86萬億元，較去年底急增5000億元。倘再以基金數目計，共有3277隻，按月只增加82隻，凸顯期內年初中港大時代，湧現不少巨無霸基金。

部分北水基金，於上月波動市中仍能逆市跑贏【下一頁】

不過，踏入2月中旬，尤其是春節後股市急轉直下，市場緊盯公募產品的縮水情況，料稍後揭盅的2月份數據可露端倪。此外，今年亦有逆市奇葩產品，嘉實基礎產業優選基金今年升逾10%，去年底10大重倉股，首位是美團（03690），緊接其後是騰訊（00700）；分析指冠軍基金大幅跑贏是早着先機，抗跌基因是年前已掃入低估值的科網股及物流股等。

另方面，內媒續以基金長揸勝短炒連番發文，如以過去3年來看，267隻權益基金的平均收益賺逾倍，重股型股票的平均回報更升1.7倍。但短期而言，單以今年2月18日至3月11日計，重倉八成股票基金平均跌15%，較主動權益的12%跌幅為多。至於放眼5年計，更多達481隻基金投資成績翻一番，投資1萬變兩萬元。今天（3月14日）內媒再報道「牛基」的驕人投資成績，更以2007年中至今年3月底來衡量，14年間的回報急彈2.5倍，表現最佳更揚升4倍。

分析指，最近「基金人虧」登熱搜榜，個別名牌基金礙於虧損而慘遭最大贖回，追星效應頓失光環，新基民不惜止蝕斬䌫。那邊廂，拍賣網站大收旺場，約廿萬人急賣家當，歸咎於基金勁蝕，近期千隻產品跌兩成，4隻大輸家更狂瀉三成。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪