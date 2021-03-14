【展覽寒冬】展覽業終見曙光？　貿發局最快4月復辦大型展銷會

▲ 展覽業因疫情陷入停頓經已逾一年，業者亦正積極準備重啟工作。

展覽業因疫情陷入停頓經已逾一年，業者亦正積極準備重啟工作，希望可盡快恢復大型實體展覽。隨著疫苗面世，會否為展覽業重啟帶來一絲曙光？

【逆境自強】疫情打亂人生職涯 盼能重返天空

環球資源每年4月及10月均會在港舉行國際性大型採購展覽會。因入境限制仍未放寬，故今年4月的展覽暫時將會取消，但計畫在7月份新增一場大型特別版的採購展覽，盼滿足買家的採購需求。另一邊廂，香港貿發局亦正策劃全新的公眾展銷活動「時尚購物展」， 預期在4月下旬在香港會議展覽中心舉行。

▲ 受出入境限制、隔離措施等影響，目前舉行實體展覽困難重重。

目前舉行實體展覽困難重重，環球資源展覽部副總裁、香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡認為，對於新冠疫苗面世抱審慎樂觀的態度，希望加快普及接種，可令入境口岸盡快開放，提升人流、貿易往來。現時環球資源亦有積極準備展覽業重啟，包括與香港旅遊發展局、航空公司、酒店業等合作，配合香港展覽業的推廣。而展覽會議管理方面，預計亦將會新安排，以保障入場人士的健康。

網上商貿活動有增長

黎可怡指出，疫下買家採購、找尋新供應商的需求仍然存在。在展覽業重啟前，環球資源藉不同的網上渠道提供服務，包括網上數碼化貿易平台及網上商貿配對會議等。她續指，留意到線上採購的使用人數及生意額均呈現上升勢頭。

香港貿發局亦表示，隨著疫苗接種計劃陸續開始，預期商貿活動將逐漸重回正軌。當局正密切留意疫情發展， 評估各項活動的安排。現階段，貿發局採取「網上加實體」的安排，例如「國際採購匯」的網上展即將舉行，而實體展則在7月於會展舉行。當局希望買賣雙方可提早利用專屬的網上展覽平台進行商貿配對和遙距視像洽談，待疫情緩和後，再參加實體展覽。

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記者：葉泳珊