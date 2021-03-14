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[騰訊700] 騰訊持股物聯網平台 塗鴉智能擬周四在美上市 集資近9億美元

股樓投資 18:59 2021/03/14

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獲科網巨頭騰訊(00700)和私募基金高瓴資本入股的內地物聯網平台，已向美國證券交易委員會呈交已更新的招股文件，並計劃周四(18) 日在美國紐交所上市，集資最多8.7億美元，所得資金料用於研發，投資基建和科技等。上市編號為TUYA。

本周公布業績 重點港股一覽  詳情請看[下一頁]

根據去年的智能設備數量計，塗鴉智能是全球最大的一站式人工智慧物聯網解決方案供應商，共接入了2.043億部智能設備。旗下產品和服務覆蓋全球220個國家和地區，服務品牌包括飛利浦和施耐德電氣。

去年塗鴉智能虧損0.57億美元，按年收窄11%。除了騰訊和高瓴，其基礎投資者還包括新加坡主權基金GIC,和加拿大養老基金等。

【騰訊700】騰訊46億元入股 日本最大電商平台樂天  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 物聯網 美股

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