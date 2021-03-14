【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺

▲ 市場對美元是否轉勢呈分歧，但卻關注季結的挾淡倉盤，或令美滙指數再挾升。

現市況股市甚飄忽，有閒資族希望把部份注碼分散投資，專家建議，不妨趁美元反彈，先開立定期存款，因市面高息選擇多，最高更達9厘。外電更指，美元挾淡倉盤或再刺激美元爆升，避險族可滙息雙賺。畢竟美滙指數已連升3個月，分析引述美國商品期貨交易所（CFTC）的數據顯示，因去年第4季美滙指數插水約4%，令美元空倉盤不斷增加，現累計高達約250億美元，創10年新高。

美元定存最高息達9厘，詳情可按下圖了解

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雖然近期淡倉已驟減約60億美元，但季結或再引爆冚倉盤。對上兩次美元令市場大跌眼鏡而逆轉升，包括：（1）2018年不少炒家看淡美元，其時的空倉盤約為240億美元，但卻突遇新興市場抛售潮，避險游資湧入美元，令美元在第2季狂彈5%；（2）2013年在收水疑慮下，亦令美元在首季挾升4%。

如今，投機客再多一個藉口看好美元，因上周四歐央行議息後放風，下季加快買債，冀壓抑債價扯升，累歐元欲升乏力，以歐元佔美滙指數逾半比重，歐元弱，變相助長美元再升。

美元上升的同時，金價出現跌勢【下一頁】

此外，美元並未如大行料插水兩成，更轉勢上升，港銀也頻減定期存款息，3月開局，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388），已先後全面降美元定存短中長息。尚幸集友保持7天美元短存享9厘年息的冠全城息率。以一年美元定存息率計，以小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的0.6厘居首。

另方面，本周堪稱超級周，外圍變數多，例如本周二（3月16日）澳洲公布議息紀錄，稍後英國及日本又議息。再者，拜登1.9萬億美元紓困大計剛通過，市場憧憬游資再湧入美股，且有助美國經濟復甦，令美滙指數約在92高位爭持。況且，全球聚焦聯儲局主席鮑威爾於本港時間本周四（17日）公布議息結果後，會否再放鴿。早前他已明言美國暫難加息，以及淡化債息抽升的疑慮，可惜投資者對再通脹風險暫難釋疑，令債息於上周五（12日）再轉升至逾1.6厘的超過一年新高。另本周五（18日）中美要員，將首度在美國總統新政下會晤。

有中資大行一周兩減港元定期存款息【下一頁】

惟花旗銀行投資策畧及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，聯儲局暫毋須作扭曲操作，沽短債買長債，力遏債價上升。黃栢寧又料，美債息約在1.5厘至兩厘上落，美滙指數今年高低位介乎89.21到92.4，年底目標為高位92.4。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪