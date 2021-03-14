倫敦千人集會悼念遇害女子 警方以防疫為由驅散

倫敦早前有女子於夜晚歸家途中失蹤，其後證實被殺。倫敦警方拘捕一名警察，指這名警察涉嫌謀殺該女子。女子遇害事件引起英國舉國震驚，民眾更關注倫敦治安問題。倫敦有民眾舉行集會悼念遇害女子，英國凱特王妃（Kate Middleton）亦有私下到場悼念。但英國警方其後到場以防疫為由驅散民眾，並拘捕數名示威者。

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倫敦一名33歲的女子弗雷澤（Sarah Everard）3月3日夜晚由朋友家中離開，獨自回家途中失蹤。弗雷澤男友翌日報警，警方上周三（10日）於倫敦東南部約80公里以外的郊外叢林中發現一具女性遺體，上周五（12日）證實為弗雷澤的遺體。警方以涉嫌綁架及謀殺的罪名，拘捕一名48歲的現役警員卡曾斯（Wayne Couzens），案件於上周六（13日）提堂。

卡曾斯近期於英國國會與外交保護小隊工作，負責倫敦多間大使館及國會的保安。事件引起英國社會關注，英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周四（11日）在社交平台Twitter上表示，他對事件感到震驚和非常難過（shocked and deeply saddened），承認必須加快調查進度。

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被捕警察提堂幾小時後，倫敦就有民眾在弗雷澤最後現身地點附近、位於倫敦西南部Clapham Common公園的一個演奏台擺放鮮花悼念。有民眾更拍攝到凱特亦親身到場，《路透社》引述一名英國王室發言人表示，事件令凱特回憶起她婚前獨自走在倫敦街頭的感覺。

有大約1,000名主要為女性的民眾其後於悼念地點，就倫敦治安問題示威抗議，對女性夜晚獨自一人回家感到不安。部分人士對現場警察高呼：「為你感到羞恥。」（shame on you）

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倫敦大都會警察表示，由於疫情措施限制，人們不應該聚集。警方與示威者一度對峙，警方其後表示，有4人因違反秩序及防疫措施被捕。警方在聲明中表示，警方絕不希望採取執法行動，但最重要是保障民眾安全。

責任編輯：李俊儀