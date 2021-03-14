【芯片荒】芯片短缺無了期？　手機製造商Oppo警告芯片供應短缺或成新常態

▲ 手機製造商Oppo料芯片供應短缺或成新常態 冀下半年情況有改善

全球第四大智能手機製造商Oppo表示，在5G與其他數據技術需求增加下，全球未來數年芯片供應短缺或成為新常態。Oppo海外業務主管Scott Zhang接受《日經》訪問指出，目前需求爆發性增長，包括對電腦運算的需求強勁，以及數據消費也急增，惟現時產能仍然落後。

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Scott Zhang表示，不單科技行業，汽車也搶奪芯片及相關零件，供應鏈的壓力現已成為全球現象，也是全球需要面對及解決的主要挑戰。他又指，芯片供應短缺去年已拖累Oppo及手機市場表現，希望問題在今年下半年有所紓緩，但難以預計何時可以解決。

Scott Zhang指，Oppo已加強旗艦手機主要供應商的關係，並為中端手機尋求多邊供應。集團積極預訂關鍵組件，以確保有足夠的供應量，跟上全球經濟復甦和5G手機熱潮。

報道引述消息指，Oppo於去年底已為今年預訂了1.7億件零部件，較去年增加逾45%。

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編輯：袁諾曦