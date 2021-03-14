  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (日) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】芯片短缺無了期？　手機製造商Oppo警告芯片供應短缺或成新常態

股市 18:13 2021/03/14

分享：

手機製造商Oppo料芯片供應短缺或成新常態　冀下半年情況有改善

全球第四大智能手機製造商Oppo表示，在5G與其他數據技術需求增加下，全球未來數年芯片供應短缺或成為新常態。Oppo海外業務主管Scott Zhang接受《日經》訪問指出，目前需求爆發性增長，包括對電腦運算的需求強勁，以及數據消費也急增，惟現時產能仍然落後。

中美半導體行業成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，看【下一頁】

Scott Zhang表示，不單科技行業，汽車也搶奪芯片及相關零件，供應鏈的壓力現已成為全球現象，也是全球需要面對及解決的主要挑戰。他又指，芯片供應短缺去年已拖累Oppo及手機市場表現，希望問題在今年下半年有所紓緩，但難以預計何時可以解決。

Scott Zhang指，Oppo已加強旗艦手機主要供應商的關係，並為中端手機尋求多邊供應。集團積極預訂關鍵組件，以確保有足夠的供應量，跟上全球經濟復甦和5G手機熱潮。

報道引述消息指，Oppo於去年底已為今年預訂了1.7億件零部件，較去年增加逾45%。

相關文章：【全球缺芯】半導體存儲芯片DRAM供不應求　現貨價格持續上揚

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

經濟 Oppo 智能手機

上一篇文章

【新股IPO】高盛於香港成立SPAC團隊　年初亞洲SPAC交易總值已超越去年全年總額

下一篇文章

【美股交易】美股周一迎夏令時間　開市收市、盤前盤後交易幾多點？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權
【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）