【美債息】美國10年期債息達2厘前 分析師﹕市場將不會平靜

▲ 法國興業銀行全球宏觀策略師Kit Juckes周五（19日）預測，在10年期美債息達到2%之前，形容市場將「不會有太平日子過」。

美國10年期債息上周重返1.6厘高位，周四逼至1.63%，創1年來新高。美債息升引發市場動盪不安。法國興業銀行全球宏觀策略師Kit Juckes預測，在10年期美債息達到2厘之前，形容市場將「不會有太平日子過」。

Kit Juckes認為，市場資金已從成長股撤離到價值股，反映市場正在轉變整個周期，而非稍作調整。在全球經濟前景向好的情況下，他認為，公債市場正在尋求新的平衡點。

市場正尋求一個新的平衡點，市場一般認為，債券遭到拋售，債息上升，不過，債息上升，亦吸引其他海外資金追買無風險收益率，影響各地資金流向，美元上升。

他預測，隨着美債收益率上升，美元會上漲，但當收益率穩定在一個新的水平時，美元則會回落。不過，他稱，根據歷史的削減恐慌（Tapering Tantrum）和過去的周期判斷，在10年期美債息達到2厘之前，公債市場無法達到平衡點。

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編輯﹕賴奕羚