  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (日) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開戶優惠】建行亞洲開戶迎新獎2.5萬元 銀行爭推優惠搶客

Hot Talk 18:30 2021/03/14

分享：

建行亞洲本月初新推全新客戶開戶優惠，迎新獎賞最高2.5萬元。

再有銀行推全新客戶開立指定帳戶有迎新獎賞，包括建行亞洲向合資格的指定新客戶，最多獎2.5萬元。大新（02356）則專攻VIP客，除了新客有禮外，現有指定客戶符合特定要求，亦同樣有機會最高獎9,500元。另方面，這兩間銀行不約而同為客戶提供額外着數，例如：開立港元存款達指定要求可享特惠息，如在建行亞洲存入10萬元，參加月月增息計劃，可享1厘活期息優惠。

有銀行開戶優惠高達3.8萬，詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +5
    +4

大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，該行現正為全新客戶、又或現有銀行客戶，晉升至VIP銀行服務的客戶，可享最高達9,500元獎賞，包括符合以下4大條件：（1）維持總結存達指定金額，可享高達6,400元獎賞；（2）選用或持有指定銀行服務，享500元獎賞；（3）透過電子途徑完成指定產品交易，享100元獎賞；（4）完成指定財富管理產品交易，享高達2,500元獎賞。

此外，經「e直通」成功開立大新 VIP i-Account綜合理財戶口的全新存款客戶，更可享「e直通」特優定期存款年利率。

銀行公會不接受BNO為開戶身份證明文件【下一頁

至於建行亞洲更慷慨，厚賞新客2.5萬元，但難免附帶條件較多，例如須是「貴賓晉裕」的全新指定理財戶，每日平均合併結餘至少500萬元，才有機會最高獲迎新獎賞5000元。再者，合資格客戶再作出指定新交易，總計60萬元或以上，有機會額外獎1.5萬元。

業界指，眼下股市甚波動，或在跌市中呈負財富效應，投資者不妨瞄準大小銀行鬥谷開戶着數，藉此賺取現金或回贈獎賞，在今天（3月14日）白色情人節，當送份禮物獎勵自己。

惟專家提醒，正因股市上落甚大，指定理財戶要維持銀行要求的理財總值，須預留更多彈藥，慎防跌市下資產縮水，未達理財總值要求，唯恐或須付月費。

相關文章：【港元定期存款】美國10年期債息抽升百度抽資 中資大行仍一周兩減存息

【人民幣定期存款】人幣定存最高息10厘 力抗疫情低息大環境

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大新銀行（02356） 建行亞洲 港元 活期存款 定期存款 金融機構 銀行

上一篇文章

【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺

下一篇文章

【Bitcoin】比特幣曾突破61000美元創新高　市值達1.1萬億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【新股IPO】百度9888入場費14899元、招股價上限295元　配售已錄足額認購
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888現正招股　波動市抽唔抽好？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】百度9888招股街貨甚少與快手相若　抽幾多手先穩中一手？
【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權
【Bitcoin】黃金大好友兒子全力押注比特幣　怒轟「被洗腦」威脅取消繼承權
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.５%京東ADR低港5%　恒指夜期升43點（不斷更新）