【開戶優惠】建行亞洲開戶迎新獎2.5萬元 銀行爭推優惠搶客

▲ 建行亞洲本月初新推全新客戶開戶優惠，迎新獎賞最高2.5萬元。

再有銀行推全新客戶開立指定帳戶有迎新獎賞，包括建行亞洲向合資格的指定新客戶，最多獎2.5萬元。大新（02356）則專攻VIP客，除了新客有禮外，現有指定客戶符合特定要求，亦同樣有機會最高獎9,500元。另方面，這兩間銀行不約而同為客戶提供額外着數，例如：開立港元存款達指定要求可享特惠息，如在建行亞洲存入10萬元，參加月月增息計劃，可享1厘活期息優惠。

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大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，該行現正為全新客戶、又或現有銀行客戶，晉升至VIP銀行服務的客戶，可享最高達9,500元獎賞，包括符合以下4大條件：（1）維持總結存達指定金額，可享高達6,400元獎賞；（2）選用或持有指定銀行服務，享500元獎賞；（3）透過電子途徑完成指定產品交易，享100元獎賞；（4）完成指定財富管理產品交易，享高達2,500元獎賞。

此外，經「e直通」成功開立大新 VIP i-Account綜合理財戶口的全新存款客戶，更可享「e直通」特優定期存款年利率。

銀行公會不接受BNO為開戶身份證明文件【下一頁】

至於建行亞洲更慷慨，厚賞新客2.5萬元，但難免附帶條件較多，例如須是「貴賓晉裕」的全新指定理財戶，每日平均合併結餘至少500萬元，才有機會最高獲迎新獎賞5000元。再者，合資格客戶再作出指定新交易，總計60萬元或以上，有機會額外獎1.5萬元。

業界指，眼下股市甚波動，或在跌市中呈負財富效應，投資者不妨瞄準大小銀行鬥谷開戶着數，藉此賺取現金或回贈獎賞，在今天（3月14日）白色情人節，當送份禮物獎勵自己。

惟專家提醒，正因股市上落甚大，指定理財戶要維持銀行要求的理財總值，須預留更多彈藥，慎防跌市下資產縮水，未達理財總值要求，唯恐或須付月費。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪