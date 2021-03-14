【新股IPO】智欣集團已通過上市聆訊 　去年首10月純利按年升41%

▲ 智欣集團在2007年4月成立，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商。

據港交所通告，內地混凝土建材製造商及供應商公司智欣集團已通過港交所上市聆訊，新華匯富為獨家保薦人。智欣集團在2007年4月成立，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商，主要產品為預伴混凝土及預製混凝土構件，產品集中在中國福建省出售，公司客戶為建築公司，以國企為主要客戶。

百融雲創亦通過上市聆訊，詳情可看﹕【下一頁】

截至去年10月底止10個月，集團收入為6.02億元（人民幣，下同），按年升37.8%；純利為4297.3萬元，按年升41.1%。以全年計，2019年收入達5.91億元，按年升15.6%；期內純利為4182萬元，按年升52.8%。

集資所得資金中，部分資金將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統、改善環境保護系統、購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。

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編輯﹕賴奕羚