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【Bitcoin】比特幣最高曾升破6.1萬美元 空軍出動建淡倉

環球政經 18:30 2021/03/14

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美股周五（12日）在美國十年期國債孳息率突破1.6厘後繼續造好，刺激比特幣價格上漲，周六凌晨（13日）更一度升穿6.1萬美元，24小時內上升8%，最新報60,655美元，市值1.13萬億美元，直逼Google母公司Alphabet逾1.4萬億美元市值。

【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市

比特幣在2月中旬創下58354.14美元高位後跟隨股市下跌，但及後卻重上前頂之餘更一舉突破60000美元大關，倫敦加密貨幣借貸機構Nexo的管理合夥人兼共同創辦人Antoni Trenchev坦言，比特幣每次回吐都是準備再次上升。

但亦有分析師擔心，比特幣流動性不高，或存在價格操縱風險，而在比特幣不斷創下新高後，認沽期權/認購期權比例（Put/Call Ratio）升至0.91的半年高位，反映建淡倉的投資者數目急劇增加。

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撰文 : 林展鋒

美股 期權 美元 比特幣 倫敦 美國 買入 Google 新報 Alphabet

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