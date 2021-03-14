【Bitcoin】比特幣最高曾升破6.1萬美元 空軍出動建淡倉

美股周五（12日）在美國十年期國債孳息率突破1.6厘後繼續造好，刺激比特幣價格上漲，周六凌晨（13日）更一度升穿6.1萬美元，24小時內上升8%，最新報60,655美元，市值1.13萬億美元，直逼Google母公司Alphabet逾1.4萬億美元市值。

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比特幣在2月中旬創下58354.14美元高位後跟隨股市下跌，但及後卻重上前頂之餘更一舉突破60000美元大關，倫敦加密貨幣借貸機構Nexo的管理合夥人兼共同創辦人Antoni Trenchev坦言，比特幣每次回吐都是準備再次上升。

但亦有分析師擔心，比特幣流動性不高，或存在價格操縱風險，而在比特幣不斷創下新高後，認沽期權/認購期權比例（Put/Call Ratio）升至0.91的半年高位，反映建淡倉的投資者數目急劇增加。

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