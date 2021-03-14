  • 23°C
香港時間 : 2021314日 (日) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿斯利康】南韓男子接種牛津疫苗9日後死

環球社會熱點 17:29 2021/03/14

分享：

各國都加快為人們接種新冠疫苗，但南韓有多人接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應甚至死亡，大部分均為接種牛津疫苗。南韓再有一名中年男子接種牛津疫苗9日後死亡，當局指暫未能證實男子的死因與接種牛津疫苗有關。

【阿斯利康疫苗】挪威3人出現血栓 多國停用牛津疫苗 【下一頁】

世衛派定心丸讚牛津疫苗優秀 稱沒理由不使用 【下一頁】

韓聯社報道，死者是一名年約50多歲、居住於療養院的男子。男子本身患有基礎疾病，本月4日接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，其後出現發燒症狀，直至上周六（13日）死亡。

南韓政府只會針對接種後出現嚴重過敏反應及死亡的個案進行評估，研究患者出現上述情況是否與接種疫苗有關。南韓當局表示，目前未能證實這名男子的死因與接種牛津疫苗有關。

【新冠疫苗】印度兩長者接種後 心臟病發死亡 【下一頁】

南韓自2月26日起為民眾接種新冠疫苗，累計出現16宗死亡個案。其中14人為接種牛津疫苗，未知其餘2人接種哪款疫苗。當局指初步判斷顯示，其中8宗個案的死因與接種疫苗無關，當局將於周一（15日）公布其餘個案的調查結果。

南韓截至上周六，已為超過58.7萬人接種首劑新冠疫苗。在超過79.2萬人的優先接種群體當中，有74.2%的人口已完成首劑接種，佔南韓整體人口約1.13%。

在已完成首劑疫苗接種的人當中，近95.6%的人都是接種牛津疫苗，其餘約4.4%的人則接種輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗。

圖解接種疫苗注意事項

    點擊圖片放大
    +8
    +7

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【阿斯利康疫苗】挪威3人出現血栓 多國停用牛津疫苗
今日
【阿斯利康疫苗】挪威3人出現血栓 多國停用牛津疫苗
【新冠疫苗】美國藥房擺烏龍 誤為數人打空針
今日
【新冠疫苗】美國藥房擺烏龍 誤為數人打空針
【阿斯利康疫苗】世衛派定心丸讚優秀 稱沒理由不使用
2021/03/13
【阿斯利康疫苗】世衛派定心丸讚優秀 稱沒理由不使用
【新冠疫苗】數千萬劑牛津疫苗積囤美國 去留未有定案
2021/03/12
【新冠疫苗】數千萬劑牛津疫苗積囤美國 去留未有定案
【新冠疫苗】印度兩長者接種後 心臟病發死亡
2021/03/12
【新冠疫苗】印度兩長者接種後 心臟病發死亡
傳染病 疫情 南韓 AstraZeneca（美：AZN） 牛津大學 疫苗 發燒

下一篇文章

【新冠疫苗】美國藥房擺烏龍 誤為數人打空針
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
寸爆梅根名咀摩根：以為投訴會令我收聲？錯了
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月14日 時間17:00）
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
哈里梅根脫離王室錢從何來? 原來靠父幹
【疫苗護照】歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准
【疫苗護照】歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准
拜登演講收視竟贏特朗普 厭倦浮誇作風？
拜登演講收視竟贏特朗普 厭倦浮誇作風？
約翰遜拒歸還古希臘雅典衛城雕塑 堅稱英方合法管有（附組圖）
約翰遜拒歸還古希臘雅典衛城雕塑 堅稱英方合法管有（附組圖）