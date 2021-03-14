【阿斯利康】南韓男子接種牛津疫苗9日後死

各國都加快為人們接種新冠疫苗，但南韓有多人接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應甚至死亡，大部分均為接種牛津疫苗。南韓再有一名中年男子接種牛津疫苗9日後死亡，當局指暫未能證實男子的死因與接種牛津疫苗有關。

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韓聯社報道，死者是一名年約50多歲、居住於療養院的男子。男子本身患有基礎疾病，本月4日接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，其後出現發燒症狀，直至上周六（13日）死亡。

南韓政府只會針對接種後出現嚴重過敏反應及死亡的個案進行評估，研究患者出現上述情況是否與接種疫苗有關。南韓當局表示，目前未能證實這名男子的死因與接種牛津疫苗有關。

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南韓自2月26日起為民眾接種新冠疫苗，累計出現16宗死亡個案。其中14人為接種牛津疫苗，未知其餘2人接種哪款疫苗。當局指初步判斷顯示，其中8宗個案的死因與接種疫苗無關，當局將於周一（15日）公布其餘個案的調查結果。

南韓截至上周六，已為超過58.7萬人接種首劑新冠疫苗。在超過79.2萬人的優先接種群體當中，有74.2%的人口已完成首劑接種，佔南韓整體人口約1.13%。

在已完成首劑疫苗接種的人當中，近95.6%的人都是接種牛津疫苗，其餘約4.4%的人則接種輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲