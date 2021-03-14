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【新冠疫情】巴西單日新增確診逾7萬宗　前總統盧拉接種科興疫苗

環球政經 18:26 2021/03/14

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巴西受變種新冠病毒影響，全國最新確診個案為76,178宗，新增1997人死亡，是全國單日新增最多確診人數的國家，全國累計接近1,144萬人確診，染病人數僅次於美國。巴西前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於到聖保羅州的一個接種中心接種首劑中國科興疫苗，又呼籲民眾避免聚集。

阿斯利康疫苗即將在美申請緊急使用 強生疫苗獲批在法國使用

他表示，將會在兩至四個星期後接種第二劑疫苗，又在社交網站上載影片，呼籲所有不能夠留在家而必須工作的人都要接種疫苗。早前，盧拉批評現任總統博爾索納羅(Jair Messias Bolsonaro)抗疫不力，他在接種疫苗後表示，政府有責任確保疫苗供應。

被控貪污的盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）早前上訴至最高法院，改判無罪。他本來被裁定有罪及被判入獄12年，後來獲減刑至8年10個月。其後法庭裁定被告在上訴期內毋須服刑，2019年批准他離開監獄，惟他堅持上訴至高院。他有望在2022年參選總統，力阻現任總統博爾索納羅連任。

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撰文 : 林展鋒

疫情 博索納羅 聖保羅 巴西 中國 美國 科興 疫苗 貪污

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