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【新冠疫情】歐盟六成員國不滿疫苗分配不公 六國領袖促歐盟商議對策

環球政經 18:24 2021/03/14

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奧地利、保加利亞、捷克、拉脫維亞、斯洛伐克、克羅地亞領袖去信歐洲理事會主席查爾斯（Charles Michel）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），指現行的疫苗分配制度將擴大成員國疫苗接種進度差距，部份國家將在數周內達至群體免疫，部份則需更長時間，歐盟回應指，現行政策是根據成員國人口比例及流行病學數據分配疫苗，又指會在月底的峰會討論協調疫苗的事宜。

阿斯利康疫苗即將在美申請緊急使用 強生疫苗獲批在法國使用

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）上周指責部份成員國，沒有按歐盟訂下的比例分配疫苗，更有國家在與藥廠達成額外疫苗採購協議，直指丹麥及荷蘭取得較多疫苗。

另外，意大利政府宣布制訂新的疫苗接種目標，希望9月底前為全國85%國民接種疫苗，並將每日接種疫苗的人數提高至50萬劑。然而，現時意大利已有195萬人完成接種疫苗，只佔總人口的3.8%，意大利正研究疫苗的接種對策，該國第一季接收了1,570萬劑疫苗，料4月至6月會收到5,200萬劑，第三季則會有8,490萬劑。

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撰文 : 林展鋒

人口 疫情 馮德萊恩 歐洲理事會 行政 採購 拉脫維亞 克羅地亞 斯洛伐克 捷克

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【新冠疫情】巴西單日新增確診逾7萬宗　前總統盧拉接種科興疫苗

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