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【數碼轉型】香港電訊藉開源軟件　助加快服務平台推新服務

科技 17:04 2021/03/14

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香港電訊藉開源軟件　助加快服務平台推新服務

疫情加快企業數碼轉型的速度，但傳統IT開發過程需時，難以應付隨時多變的市場需求。香港電訊分享，利用開源軟件平台進行開發，協助該企推出不同業務性質的新平台Club Shopping與DrGo，甚至能夠每星期推出新功能。

【雲服務】微軟雲助企業推動數碼轉型　最快下月開始進行公開預覽

【數碼轉型】建造業缺科技人才及資金　近半受訪者認為普及應用科技需時5年

香港電訊業務科技高級副總裁黃欣榮分享，該企之前開發電商會員平台，運用紅帽公司（Red Hat）旗下的OpenShift平台開發，將舊有的禮物換領平台與新平台兩者結合，變成現時的The Club，利用OpenShift軟件的彈性，平台可以依據流量隨時擴展或收縮，有助企業節省成本。而醫療和健康護理服務平台DrGo，乘上開源軟件之便利，更能每星期都推出新功能，「傳統平台很難做到」。

醫療和健康護理服務平台DrGo，乘上開源軟件之便利，更能每星期都推出新功能

紅帽香港、台灣暨澳門區總經理文志鋒指出，近年保險、銀行、政府和電子商務等行業都開始採用容器平台，並升級軟件以利用其擴展性。預計港企對OpenShift的需求將不斷增長。他續指。該企香港和台灣業務在過去18個月增長速度快，期望今年香港團隊人數能有雙位數增幅。

疫情帶動數碼轉型，並帶動遙距會議等新數碼趨勢。問及對疫情後情況的預測，黃欣榮認為，科技使用趨勢不會逆轉，例如在家工作，因為節省了很多行程時間，預計就算疫情之後亦不會完全停止。他預期，會陸續有公司宣布繼續在家工作，以至放棄傳統辦公室。文志鋒亦指出，消費者與企業已習慣新的工作與生活方式。

責任編輯: 周俊霖

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