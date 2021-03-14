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【旅遊氣泡】新加坡正和澳洲商討 最快7月推出

環球社會熱點 17:05 2021/03/14

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隨著各國加快新冠疫苗接種進度，不少國家開始考慮重新開放旅遊業。新加坡表示正和澳洲商討旅遊氣泡相關政策，包括兩國互相承認新冠疫苗接種證書等安排。新加坡表示有望於今年年底開放旅遊，澳洲傳媒則表示計劃最快可於今年7月推出，批准已接種新冠疫苗的新加坡國民到訪澳洲時豁免隔離。

意大利阻牛津疫苗出口 洲尋求歐盟解禁 【下一頁】

新加坡外交部（MFA）周日（14日）回覆傳媒查詢時證實，新加坡正與澳洲就旅遊氣泡進行協商，包括討論互認疫苗證書、恢復學生及商務旅客優先旅遊往來等問題。

澳洲報章《The Age》周日引述澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）指，新加坡「非常熱衷於」（very keen）在疫苗證書議題上和澳洲合作。特漢據報已經和新加坡貿易部長陳振聲舉行會談，並計劃在未來數月內到訪新加坡。據悉，雙方希望在今年7月或8月正式推出旅遊氣泡計劃。

澳洲傳媒《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報道，計劃允許來自他國人士於新加坡接受為期兩周的隔離後，經新加坡入境澳洲。新加坡外交部表示，澳洲公民若按照已經獲批的路線入境，並且遵守新加坡的防疫規定，則可以無需在新加坡接受隔離下直接返回澳洲。

責任編輯：李俊儀

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