【東京奧運】日本擬限制各國出席要員人數

新冠肺炎疫情持續已逾一年，外界持續關注東京奧運能否順利舉行。日本共同社報道，日本政府計劃對各國重要人員出席東京奧運的人數作出限制，並要求各國要員提供入境前72小時的新冠肺炎病毒檢測結果。

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共同社指東京奧運可能不會接待海外的觀眾入場，但仍歡迎各國總統、首腦、部長級官員等要員訪日，參與奧運開幕及閉幕式。法國作為2024年巴黎奧運東道主國，總統馬克龍預計也會受邀出席。

共同社周日（14日）報道，日本政府計劃限制各國要員出席東京奧運的人數，國家總統及首腦的人數上限為12人，而部長級官員和幕僚的人數上限為5人。另外，日本擬要求上述外國要員提交入境前72小時的新冠病毒檢測陰性報告，他們於入境時也要再次接受檢測。

日本政府也有意禁止外國要員訪日期間乘坐車輛以外的公共交通工具，或者與選手接觸。日本政府更考慮派員與外國首腦隨行，確保外國要員採取勤洗手消毒、戴口罩等基本防疫措施。

據悉，日本政府與奧組委已向各國駐日大使館及奧委會，提出上述的疫情對策構思。

責任編輯：鄭錦玲