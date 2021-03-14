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【蘋果動態】蘋果初代HomePod宣布停產　HomePod mini擔大旗

科技 15:52 2021/03/14

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蘋果初代HomePod宣布停產　HomePod mini擔大旗

蘋果日前宣布，其第一代的智能揚聲器HomePod停產，只會發售僅餘的現貨，而未來會聚焦在HomePod mini。

【在家工作】Google Meet發布更新　手機視像通話可顯示更多參與者

【小米實測】小米旗艦新機Mi 11抵港　3月底開賣售5,699港元 （有片+多圖）

各大科技廠商包括Google、Amazon等在數年前紛紛推出結合智能助理功能的揚聲器產品，而蘋果亦於2017年發布其首代HomePod，獨特之處包括內置Siri、可連接智能家居平台Homekit、以及優質音效表現。但市場評價HomePod體積太大、定價偏高。其後蘋果去年推出的HomePod mini，改為99美元的定價與輕巧尺吋，市場反應明顯較為受落。

蘋果向Techcrunch等外媒表示，去年推出HomePod mini後，受市場歡迎，而未來亦會將研發與生產重點轉移至HomePod mini上。而蘋果會繼續為HomePod用戶提供軟件更新與顧客服務。現時定價為2,399港元的HomePod設白與太空灰兩色，香港官網顯示仍有存貨，但美國蘋果官網剛顯示只餘下白色提供。

責任編輯: 周俊霖

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