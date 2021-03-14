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【牛津疫苗】挪威3人接種後出現血栓 多國已停用

環球社會熱點 15:19 2021/03/14

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各地相繼有民眾接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的牛津疫苗後出現血栓後，多國憂慮牛津疫苗導致血栓而暫停使用。挪威也宣佈暫停使用牛津疫苗，上周六（13日）更宣佈有三人接種牛津疫苗後出現血栓等症狀，需入院接受治療。挪威當局正調查，3宗接種後出現血栓的個案是否和牛津疫苗有關。

世衛派定心丸讚牛津疫苗優秀 稱沒理由不使用 【下一頁】

挪威藥品管理局發表聲明指，三宗個案的患者的年紀都較年輕，血液中的血小板數量減少。他們分別出現血栓及腦出血的情況，正留院接受治療。挪威衛生部門建議於過去14天內曾接種牛津疫苗的人士，若感到任何不適或在接種三天後仍有皮膚出血等情況，就應立即求醫。

挪威上周四（11日）宣佈因憂慮血栓問題，宣佈暫停使用牛津疫苗。挪威藥品管理局首席醫生霍爾特莫（Sigurd Hortemo）於記者會上表示，目前無法表明血栓個案是否和牛津疫苗直接有關，但當局會進行詳細調查。

早前奧地利有1人接種牛津疫苗後死亡，並有數人接種牛津疫苗後出現血栓。丹麥亦出現類似個案，盧森堡、泰國等多個國家暫停使用牛津疫苗。

責任編輯：李俊儀

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