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【新冠疫苗】美國藥房擺烏龍 誤為數人打空針

環球社會熱點 15:05 2021/03/14

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國正加緊為民眾接種新冠疫苗。但美國弗吉尼亞州一間提供新冠疫苗接種服務的藥房，卻因職員溝通出錯而錯誤為數人打空針，導致這批民眾需重返藥房接種新冠疫苗。

【阿斯利康疫苗】世衛派定心丸讚優秀 稱沒理由不使用【下一頁】

美媒報道，事發藥房為連鎖藥房Kroger位於弗吉尼亞州中洛錫安（Midlothian）的一家分店。該藥房的一名職員上周一（8日）為已預約民眾接種新冠疫苗時，誤會同事已為其將疫苗劑量注入針筒内，結果為數人接種空針。

Kroger於全國已為民眾接種超過83萬劑新冠疫苗，發言人指是次醫療事故共有少於10人接種空針。該公司於聲明中就這次醫療事故致歉，並表示已知會所有打空針的民眾，並安排他們到診所重新接種新冠疫苗。

【阿斯利康疫苗】保加利亞加入停用行列 多國怕引發血栓（第二版）【下一頁】

美媒引述其中一名打空針的患者霍斯（Carrie Hawes）指，她原定為接種強生（Johnson & Johnson）疫苗，但於上周二（9日）接獲藥房電話，指她當日為接種空針。

霍斯形容她當時感到震驚和焦慮，但在藥房安排下重新接種疫苗。但霍斯表示藥物職員重新為她接種疫苗時，向她展示強生疫苗樽，又確保針筒内有疫苗才為她注射。

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責任編輯：鄭錦玲

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