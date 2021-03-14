觀塘市中心 重建設施如期落成 新公共運輸交匯處下月初運作

市建局行政總監韋志成發表網誌表示，觀塘市中心重建項目第二及三發展區的建築工程已經如期落成，重建項目其中一項重要建設，位於新商場內的公共運輸交匯處，亦大致完成裝修及機電設施的測試工作，大約在3月底交予政府部門管理，預期在4月2日正式運作；商場內一樓的24小時全天候行人通道，更會提前在3月30日啟用，方便居民。

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觀塘市中心重建落成情況:

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韋志成表示，市建局在規劃觀塘市中心重建計劃第二及第三發展區時，在項目的基座部分，劃出超過16,300平方米的樓面面積用作改善市民生活及社區設施，當中包括佔地約14,690平方米的新公共運輸交匯處、現代化的小販市集；另外設有7100平方米的綠化休憩空間予公眾享用。這些社區設施及休憩空間佔地的規模，是未有觀塘市中心重建項目的2倍多。

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他又指，在第二及三發展區的新商場內，更設有一條24小時行人通道，接駁商場一樓的新巴士總站至周邊地區。24小時行人通道提供合共10個出入口，連接裕民坊、協和街和物華街，便利前往巴士總站的乘客之餘。

此外，在新公共運輸交匯處啟用後，新的巴士和小巴總站出口只可左轉，經物華街和康寧道進入觀塘道東或西行，其中西行的車輛亦可直接離開市中心，相對以往無論東、西行的車輛都須經過觀塘道進入迴旋處，改善方案可減少迴旋處的車流，舒緩道路擠塞的情況。

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