【美股分析】利率走高增長股受壓 華爾街指價值股估值也昂貴

美國十年期國債孳息率突破1.6厘，美股增長股上周五（12日）再度受壓，反之價值股的表現領漲大市，Invenomic fund的投資組合主管Ali Motamed指今年羅素1000價值股指數的回現高於羅素1000成長股指數一成以上。

【美股分析】美債收益率重上1.6厘 新紓困方案助長通脹壓力？

他解釋，隨著債息上揚，價值股中的金融股的利息收入增長，而通脹亦將能源、黃金、房地產的價格上揚。雖然價值股近日已有一定升幅，但價值股和增長股的估值差距仍然很大，現時羅素3000增長指數的市帳11.1倍，而羅素3000價值股指數只有2.5倍。

Research Affiliates創辦人Rob Arnott亦指，增長股與價值股的估值差距處於2000年科網泡沫以來最高，認為價值股的升浪才剛開始。他又指，以經通脹調整市盈率 (Shiller PE) 來看，美國價值股Shiller PE達35.5倍，是1999至2000年科技泡沫以來最高水準，惟與當時最高達44倍仍有一段距離，至於美國價值股Shiller PE為 21.6倍。

他表示，現時增長股Shiller PE非常昂貴、而價值股卻相對便宜，但以歷史平均水平來說， 價值股現在也處於高位，價值股或會下跌 5%，成長股則有機會下跌50%，才能重回歷史平均水平。

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