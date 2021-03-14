【美股焦點】太空股趁SPAC熱潮上市 英國維珍創辦人再借殼上市

近日興起空白支票公司（SPAC）上市熱潮，自去年起，經空白支票公司上市的企業數目按年增至三成。華爾街引述知情人士指，英國富豪布蘭森 (Richard Branson)亦有興趣將衛星發射公司 Virgin Orbit尋求利用空白支票公司上市。

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據報布蘭森已瑞信為首的投資銀行尋找借殼上市，有望最估值可達30億美元，布蘭森希望在未來數月尋求買家以達成併購協議，並有望在夏天前完成上市。「維珍系」創辦人布蘭森曾在2019年以空白支票公司將旗下太空公司維珍銀河上市，是較早以此方法上市的公司之一，其時承銷商便是瑞信及LionTree，集資額8億美元。

本月稍早亦有多家太空公司利用空白支票公司上市，如Rocket Lab宣布計劃與Vector Capital 合併，公司市值達到 41 億美元，上月Astra宣布和Holicity達成SPAC 協議，其企業價值為21億美元。

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