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【美股焦點】美國進入夏令時間 美股提前一小時開市

股樓投資 14:11 2021/03/14

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北美周一（14日）將會進入夏令時間，美國及加拿大的金融市場交易時間，以及經濟數據公布時間亦會較冬令時間提前一小時，金市、銀市、油市將會在本港時間下午６時開市，美股開市時間亦會由晚上10時30分提前一小時至9時30分開市，以下是夏令時間下，美股交易時間詳情一覽: 

一、美股開市時間

美股夏令時段的交易時間對應香港時間就是晚上9:30am至翌日凌晨4am，不設中午休市時間。另外又分夏令時間及冬令時間，如踏入冬令時間，美股開市及收市時間都會推遲一小時，由香港時間晚上10:30pm至翌日清晨5am。

【美股分析】沽平台軟件股並轉至半導體股 摩根股票分析師另推兩類股

二、盤前

美股可以在開市時間外的兩個時段進行交易，該兩個時段稱為盤前／開市前(Before Market)及盤後／開市後(After Market)交易，一般報價網站都會將盤後及盤前的交易價獨立展示出來，而不會反映在交易時段的「股價」中。

盤後交易時段 香港時間 美國東部時段
夏令時間 4:00am-8:00am 4:00pm-8:00pm
冬令時間 5:00am-9:00am 4:00pm-8:00pm

 

盤前交易時段 香港時間 美國東部時段
夏令時間 4:00am-8:00am 4:00pm-8:00pm
冬令時間 5:00am-9:00am 4:00pm-8:00pm

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撰文 : 林展鋒

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