美國史上第三大獎金彩票 四幸運兒平分逾80億獎金

周五的六合彩8000萬元頭獎攪珠再度懸空，連續九期無人中頭獎，創下六合彩攪珠無人中頭獎的最長紀錄，累積金多寶90,049,902元，下周一注獨贏頭獎將達1.1億元。美國亦出現鉅額獎金彩票，美國密歇根州於1月22日開出的獎券獎金高達10.5億美元，約82億港元，並由4位幸運兒平分。

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四位幸運兒都是屋崙郡（Oakland Counry）俱樂部成員，代表四位幸運兒的代表律師Kurt Panouses指，這筆幸運之財將影響俱樂部的各個家庭，他們會保持謙虛並會用於密歇根州東南部作慈善用途。

他又指，其中一位俱樂部成員看到頭獎已累積至10億美元的廣告後，想起來還沒買彩票，於是便駛車入連鎖超市Kroger買下中獎彩票。四位幸運兒選擇一次性取得7.76億美元的獎金，稅後金額為5.57億美元。美國史上金額最大的獎金為15.86億美元，當時由三位幸運兒平分獎金。

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