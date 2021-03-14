[疫境轉型] 失業空姐轉型 擔任產後助理 陪月兼顧按摩紮肚

新冠肺炎疫情肆虐，全球航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」。本港5,300名航空從業員因公司裁員而一夜失業，包括任職空中服務員近13年的韋宛廷（Isabel）。然而育有兩名兒子的她，沒有因為失業而灰心，更決意進修學習多門手藝，希望闖出另一片天。

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性格貪玩好動的Isabel本在加拿大升學，隨着當地的租金、物價持續上漲，最終決定回流返港。回港數月後，便膽粗粗地與友人參加航空公司招聘會，最終踏上空姐之路，一做就做了差不多13年，打算安穩地工作，想不到最後迎來被裁的消息。

Isabel分享轉型產後助理經過:

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畢竟新手入行，對於年紀尚輕的她來說，尋找客源相對較困難。現今的媽媽要求很高，不只要求陪月持有一張陪月證書，還最好有催乳、紮肚、BB按摩等專業資格，甚至要求陪月要有烹飪證書，欠缺經驗更是一職難求。Isabel坦言曾經感到氣餒，但她仍然抱着堅持不放棄的態度，最近更加入產後護理服務公司，慢慢有了穩定的客人，未來工作增添安全感。更重要的是，她希望在兼顧照顧家人小朋友的同時，亦能一步步建立屬於自己的事業。

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韋宛廷形容，2020年是艱苦卻又使人成長的一年，新冠肺炎疫情無情地將她的人生職涯打亂，仍然期待重返天空的她，面對復飛無期，惟有繼續專注發展自己的事業，珍惜眼前的一切。但她表示，並不是不喜歡現時的工作模式，因為很喜歡小朋友，也很樂於助人，而且產後私人助理的工作挑戰度高，較以往更有滿足感，同時亦讓她學懂珍惜與家人小孩相處的時光。

嬰兒呱呱墜地後，母親不但擔當起照顧寶寶的重任，同時要為自己的產後身形改變善後。育有兩名兒子的Isabel在半年前修讀產前產後護理文憑，學習孕婦按摩、催乳、紮肚和陪月等課程，迎合港媽們的需要。

近年愈來愈多孕媽媽選擇親自哺乳，希望盡力給予寶寶最好的營養。Isabel坦言，「兩個兒子都是以全母乳餵哺，所以對於『上奶』、『餵奶』等問題，相當有信心。

而紮肚則是近年十分流行的產後修身療程，外間或會以為紮肚是手板眼見工夫，事實上，紮肚是一項專業技術，如果手勢及位置不正確，影響深遠。Isabel表示:「除了要手法純熟，整個紮肚過程更着重於溝通和了解產後媽媽身體上的需要，曾擔任空中服務員的經驗，正好讓我能夠更細心、體貼地了解每位客人的需要，因助人而獲得的這份滿足感，是比以往有過之而無不及的。」

文章轉載自《CT goodjobs》

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責任編輯：李尚毅