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【Bitcoin】黃金大戶唱淡虛擬貨幣 兒子卻押注全部資金於比特幣 斥年輕人被洗腦

股樓投資 20:39 2021/03/13

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著名投資者兼得貴金屬貿易商 SchiffGold 的董事長 Peter Schiff 向來看淡比特幣，但近日卻在Twitter上指兒子在比特幣跌穿50000美元時，賣出最後一批白銀股票，把所有資金押在比特幣，令他忍不住怒轟兒子被洗腦。

【Tesla】加州汽車組裝廠起火 拖累Tesla股價一度急挫近5%  詳情請看[下一頁]

Peter Schiff指，如果就連他的兒子也被洗腦到這種程度，其他大多數孩子該有多脆弱。他表示，或會取消其繼承財產的權利，以免兒子將他辛苦賺來的錢浪費在比特幣上。

他又指，年輕一代喜歡比特幣是因為缺乏認識及經驗看透炒作，又指當他們變老時，假設比特幣還存在，他們也會更喜歡黃金。但避險基金 Morgan Creek Digital 共同創辦人 Anthony Pompliano 卻持相反意見，並指「至少今年你家中還有人在增加財富。」

美國FCC將中興華為5企列入制裁名單 禁止採用有關設備及服務  詳情請看[下一頁]

比特幣本周再次攀升，Spencer Schiff成功撈底，但Peter Schiff仍然不甘示弱批評兒子，不肯出售比特幣，令升幅淪為紙上財富。

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撰文 : 趙家盈

財務自由 股票 虛擬貨幣 比特幣 撈底 黃金 Twitter

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