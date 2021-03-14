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【宅經濟】疫情振需求 本季全球個人電腦出貨量 料按年大增54%

環球政經 12:59 2021/03/14

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疫情尚未完全受控，推動員工和學生對電腦需求。市場研究機構Canalys的最新預測數據顯示，全球個人電腦市場，包括台式機、筆記本電腦和平板電腦等，今年第一季出貨量料按年大增54%，第二季亦增7%。展望全年，總出貨量料達4.96億台。

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該機構Chromebook及平板電腦為今年PC行業的兩大焦點，預計分別增長30%和8%。惟亦因疫情影响，產品供應帶來的挑戰今年持續。

Canalys又預期，今年至2025年全球整個PC市場的年複合年均增長率達3.5%，換言之，2025年全球PC市場出貨量達5.4億部。

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撰文 : 李尚毅

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