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美國FCC將中興華為5企列入制裁名單 禁止採用有關設備及服務

股樓投資 18:52 2021/03/13

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美國聯邦通訊委員會（FCC）於周五 （12日）根據2019年通過的法例，將5家內地企業包括華為、中興通訊（00763）、海能達、杭州海康威視、大華科技，列入危害美國國家安全的名單內。

於去年底，FCC已將華為及中興通訊列為通訊網路國安威脅，並要求禁止美國企業使用83億美元（約647.4億港元）的政府資金向中資企業購買設備。

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FCC代理主席Jessica Rosenworcel發聲明指，該清單能提供具意義的指引，確保美國建立新一代通訊網絡時，不會再次採用或會危及美國國家安全或人民安全保障的設備或服務。

【趣話財經】沉睡7年2.8億美元比特幣轉移 疑似投資者終於記得密碼？  詳情請看[下一頁]

華為於今年2月份入稟美國法院，就被FCC被列為國家安全威脅的裁決上訴。

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撰文 : 趙家盈

港股 中興通訊（00763） 制裁 中國 美國 華為

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