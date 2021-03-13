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【白色情人節】一文看清白色情人節購物優惠　美妝及電子產品都有

商業 18:22 2021/03/13

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明天（3月14日）就是白色情人節，不少零售商趁節日推出優惠吸客，包括美妝產品、電子產品等。（網上圖片）

明天（3月14日）就是白色情人節，不少零售商趁節日推出優惠吸客，包括美妝產品、電子產品等，給另一半一份驚喜。

【白色情人節】Klook推Staycation及餐飲優惠　港麗酒店住宿連早晚餐低至37折

【adidas】adidas夥RubberBand 6號影片引熱論　如何免費獲ULTRABOOST 21跑鞋？

1. 彩豐行
彩豐行即日起至3月14日，推出白色情人節門市限定優惠。購買彩豐指定系列產品1件即可享正價85折優惠，買2件或以上即可享正價75折優惠。購買彩豐品牌產品滿250元，送粉紅麝香潤膚乳 500ml 1支、滿999元送Cherry牌780針雙人床(4呎半)笠連枕袋套裝等。

2. SmarTone
白色情人節想送實用禮物？SmarTone網店即日起至3 月16日，推出網上快閃優惠，Apple Watch Series 6 藍色44mm(GPS+流動網絡)優惠價4,049元，再送電影禮券2張，限量39套。

3. 中國移動
中國移動白色情人節浪漫獻禮，即日起至3月15日，CMHK網店選購指定淨手機 / 平板電腦或配件，即享高達5,500元折扣優惠，包括iPhone 12 mini淨機優惠價低至5,499元、Samsung Galaxy Z Fold2 5G （限量10部，只限黑色）淨機優惠價11,498元、HUAWEI MatePad Pro 5G淨機優惠價5,088元等。

4. DON DON DONKI
3月14日在Deliveroo平台，購買DON DON DONKI產品滿588元，即可獲贈Donpen永生花花束。優惠活動只限3月14日，每間分店數量有限，送完即止。顧客可選擇到店自取或外送速遞。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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