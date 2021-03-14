本周公布業績 重點港股一覽

本周繼續是港股公布業績的時期。其中最受注目的，固然是一眾長和系股份，包括長和(00001)和長實(01113),能否在去年疫情下繼續交出穩健的業績。其餘值得留意的放榜股份，包括iPhone概念股舜宇光學(02382),和股價走勢突出的招商銀行(03968)等。

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本周公布業績重點港股一覽：

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至於剛過去的一周，主要港股業績方面。友邦保險(01299)去年少賺3%至57億美元，惟預告今年首2月新業務價值升15%。太古(00019)去年轉蝕110億元，旗下國泰航空(00293)去年蝕216億元。

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