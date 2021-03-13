【Tesla】加州汽車組裝廠起火 拖累Tesla股價一度急挫近5%

外媒報導指，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）一間位於加州弗里蒙特的廠房周五（12日）起火，火勢於當日傍晚受到控制。當地消防單位發聲明指，並且無員工或消防員在這場火災受傷。消息拖累Tesla股價周五曾急跌4.8%，全日跌0.84%，報693.73美元。

【中國手遊】與《原神》合作買餐送表情包 內地KFC大排長龍追禮品 詳情請看[下一頁]

報導指，起火位置是正在興建的設施，因液壓油與熔融鋁接觸所以導致火災。弗里蒙特廠是特斯拉在美國的主要汽車組裝廠，該廠負責製造Model 3、Model Y跨界休旅車（crossover SUV）以及高端的Model S、Model X電動車。

Tesla上月暫停該電動車廠房的部分生產，原因是供應鏈出現問題，外界揣測與汽車晶片嚴重短缺有關。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【港股通】上交所調整港股通名單 九毛九藍月亮晉身港股通 詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機