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【Tesla】加州汽車組裝廠起火 拖累Tesla股價一度急挫近5%

股樓投資 19:14 2021/03/13

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外媒報導指，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）一間位於加州弗里蒙特的廠房周五（12日）起火，火勢於當日傍晚受到控制。當地消防單位發聲明指，並且無員工或消防員在這場火災受傷。消息拖累Tesla股價周五曾急跌4.8%，全日跌0.84%，報693.73美元。

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報導指，起火位置是正在興建的設施，因液壓油與熔融鋁接觸所以導致火災。弗里蒙特廠是特斯拉在美國的主要汽車組裝廠，該廠負責製造Model 3、Model Y跨界休旅車（crossover SUV）以及高端的Model S、Model X電動車。

Tesla上月暫停該電動車廠房的部分生產，原因是供應鏈出現問題，外界揣測與汽車晶片嚴重短缺有關。

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撰文 : 趙家盈

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 汽車 電動車 加利福尼亞 美國 Tesla 晶片

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