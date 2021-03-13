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【消費優惠】Nespresso推環球之旅系列咖啡　玩遊戲有機會贏咖啡機連粉囊

商業 17:05 2021/03/13

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Nespresso推出World Explorations「環球之旅」系列，共6 款長杯咖啡口味。（Nespresso提供圖片）

Nespresso推出World Explorations「環球之旅」系列，共6 款長杯咖啡口味，即日起在Nespresso香港專門店推出，每筒（10 粒粉囊）售42元。

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「環球之旅」系列以6個城市的咖啡傳統作為靈感，包括日本東京、奧地利維也納、瑞典斯德哥爾摩、阿根廷布宜諾斯艾利斯、南非開普敦、以及中國上海。

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為慶祝新系列推出，Nespresso誠邀大眾分享心中的「隱世秘景」，於香港不同的大街小巷，還原最相近「環球之旅」系列中6個城市氛圍的照片，即日起在 Instagram 發表帖文分享長杯咖啡時刻，即有機會贏取Nespresso 咖啡機和全套World Explorations「環球之旅」系列咖啡。

Nespresso亦特別與Atelier Cologne合作，由 2021 年 4 月 1 日起至 30 日，顧客凡於Nespresso專門店購物，即可獲贈Atelier Cologne化妝袋乙個、2款香水樣本，及一張香水換領券。顧客只要憑券到Atelier  Cologne專門店購物滿880元，即可額外獲贈 4 毫升裝 Atelier Cologne 香水噴霧；而購物滿1,200元更可憑券換領 香水故事體驗裝乙套。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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