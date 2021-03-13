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阿斯利康疫苗即將在美申請緊急使用 強生疫苗獲批在法國使用

環球政經 17:03 2021/03/13

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外媒報導指，英國藥廠阿斯利康會在旗下疫苗有足夠證據證實有效後，在本月底或下月尋求美國緊急用使批准。而由美國個人護理品牌強生研發的新冠疫苗於周五（12日）獲法國政府緊急批准使用。

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據消息人士透露，阿斯利康及牛津大學合作研發的新冠疫苗已於1月完成對3.2萬名試驗者的臨床測試，並掌握150宗確診個案的數據。藥廠指，第三期臨床試驗數據對美國食品及藥物管理局（FDA）是否批准使用疫苗十分重要，望能於數周內取得上述數據，並請緊急使用授權。

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法國政府周五亦批准使用強生的新冠疫苗，建議18歲以上人士接種，是該國批准的第4款疫苗。另外，巴西衞生監管部門批准使用抗病毒藥物瑞德西韋治療新冠患者，是當地首次批出專治新冠病毒的藥物。

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撰文 : 趙家盈

新冠肺炎疫情 疫情 治療 牛津大學 英國 法國 美國 疫苗

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